Kenya : des étudiants manifestent contre Ruto et les kidnappings

Vendredi, de nouvelles manifestations ont éclaté au Kenya. Des centaines d'étudiants ont bloqué une autoroute majeure pour exprimer leur colère contre les kidnappings et le gouvernement.

Des centaines de jeunes manifestants de l'université de Nairobi ont bloqué une autoroute majeure au Kenya, protestant contre le gouvernement et exigeant la démission du président William Ruto.

Le Kenya a connu des semaines de troubles au cours desquelles des manifestants ont pris d'assaut le parlement le 25 juin après l'adoption d'un projet de loi financier proposant des augmentations d'impôts. Plus de 30 personnes sont mortes lors de ces manifestations, qui se sont transformées en appels à la démission du président.

Des allégations concernant la mort de dizaines de manifestants par la police ont alimenté les protestations.

Le chef de la police du Kenya, Japhet Koome, a démissionné le même jour où cinq corps enveloppés dans des sacs ont été trouvés dans une carrière près d'un bidonville, après des semaines de manifestations mortelles ayant fait plus de 30 morts.

Le président Ruto a annoncé vendredi qu'il avait reçu la démission de l'inspecteur général Koome et que son adjoint Douglas Kanja assurerait l'intérim.

William Ruto avait annoncé jeudi qu'il avait limogé presque tous ses ministres et promis de former un nouveau gouvernement qui serait plus maigre et efficace.

"Le fait que Ruto dissolve le cabinet ne signifie rien", a déclaré un jeune manifestant de l'université Jomo Kenyatta de l'agriculture et de la technologie. "Nous ne pouvons rien faire avec lui. Nous voulons de nouveaux visages. Nous voulons de nouvelles personnes. Nous voulons du changement et le changement commence ici et maintenant."

"Monsieur William Ruto, vous avez échoué le peuple, vous avez échoué les masses, et toutes ces choses montrent clairement que vous devez quitter ce poste", a déclaré Fred Jiro, un agent de réponse rapide chez Arc Africa, un groupe de défense des droits de l'homme de base.