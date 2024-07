Kenya : plusieurs manifestants portés disparus

Tabitha Wanjiru Kairo et son mari David Kairo ont cherché leur fils disparu dans les commissariats de police, les hôpitaux et les morgues dans l'espoir de le retrouver mort ou vif.

Leur fils a disparu lors des récentes manifestations contre le projet de loi de finances qui était débattu au Parlement à Nairobi, la capitale du Kenya.

Leur fils Joseph Mwangi, âgé de 28 ans, était vendeur ambulant, colportant ce qu'il pouvait pour joindre les deux bouts, mais il rêvait de devenir, un jour, policier ou soldat au service de son pays.

Sa mère, Tabitha Wanjiru Kairo, a cherché partout.

"Ils (le gouvernement) devraient rechercher nos enfants parce que j'ai cherché partout, mais je n'ai pas réussi à le localiser. J'ai signalé sa disparition au poste de police de Kasarani, mais les policiers ne semblent pas s'en préoccuper ni savoir quoi que ce soit", a déclaré Mme Kairo.

Mme Kairo pense que son fils n'a rien fait de mal. La dernière fois qu'ils se sont parlé, il lui a dit qu'il espérait participer à des manifestations antigouvernementales parce qu'il estimait que le coût de la vie au Kenya devenait insupportable.

En tant que mère, Kairo est fière de la volonté de son fils de protester. Si elle avait été plus jeune, elle affirme qu'elle aurait également protesté contre le gouvernement.

Elle exhorte le gouvernement à libérer tous ceux qui ont été enlevés et qui sont portés disparus, immédiatement et sans dommage.

"Rendez-nous nos enfants. Mon enfant n'a rien fait de mal à personne. Protester dans la rue n'est pas un crime....Pourquoi nous font-ils souffrir ?

Selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, les manifestations contre le projet de loi de finances ont fait jusqu'à présent 41 morts, 35 enlèvements et 746 arrestations.

Le président du Kenya, William Ruto, s'est excusé vendredi pour "l'arrogance et l'opulence" des législateurs et des ministres du parti au pouvoir et a promis de prendre des mesures contre les policiers "voyous" qui ont tiré sur des civils non armés lors des manifestations meurtrières et de la prise d'assaut du parlement contre les projets d'augmentation des impôts.

M. Ruto, se référant à ce qu'il a qualifié de déclarations arrogantes faites par des fonctionnaires, a déclaré qu'il était "difficile" de parler en public et que certaines personnes commettaient des "erreurs" dont il assumait la responsabilité, et il a promis de modifier le comportement des fonctionnaires.

Le Kenya a connu deux semaines de troubles au cours desquelles le Parlement a été pris d'assaut par des manifestants lors du vote de la loi de finances.