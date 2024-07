Haïti : la police kényane patrouille, un chef de gang appelle au dialogue

Des policiers kenyans ont été aperçus en train de patrouiller devant le bâtiment de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, vendredi.

Portant leur uniforme habituel composé de gilets pare-balles et de casques et tenant des armes automatiques, ils ont souri aux personnes qui leur posaient des questions, et un officier a répondu : "Nous sommes ici pour apporter la paix, bien sûr, pas pour nous battre".

Les policiers kenyans sont le premier contingent de policiers étrangers soutenus par l'ONU à arriver en Haïti, près de deux ans après que ce pays des Caraïbes en proie à des troubles ait demandé d'urgence de l'aide pour mettre fin à une flambée de violence des gangs.

Pendant ce temps, non loin de l'ambassade, Jimmy Cherizier, un ancien policier d'élite qui dirige aujourd'hui une puissante fédération de gangs connue sous le nom de G9 Family and Allies, a installé un micro dans la rue pour une conférence de presse impromptue.

Cherizier, plus connu sous le nom de Barbecue, a critiqué le Premier ministre Garry Connille, l'accusant de ne pas ouvrir le dialogue avec la G9 Family et l'alliance qu'il représente.

"Concentrons-nous sur la solution ; la vraie solution est un dialogue national où chaque Haïtien, sans discrimination, a le droit de s'exprimer", a-t-il déclaré.

"Nous voulons le dialogue parce que nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons le dialogue parce que nous voulons la paix.

Cette fois-ci, Cherizier a abandonné son uniforme habituel et ses armes pour un costume rouge flashy.