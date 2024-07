Égypte : le nouveau gouvernement prête Serment

Au Caire, le nouveau gouvernement égyptien a prêté serment mercredi.

Ce Cabinet, dirigé par le Premier ministre Mustafa Madbouly, en poste depuis 2018, a vu des changements majeurs, notamment dans les ministères de la défense et de l'économie. Le général Abdel-Majeed Sakr remplace le général Mohamed Zaki. Mohamed Maait, ministre des Finances depuis 2018, est remplacé par Ahmed Kouchouk, ancien économiste de la Banque mondiale.

Certains ministres, comme ceux de la police, de la santé et des transports, restent en place. Ce remaniement survient alors que le mécontentement de la population ne cesse de croître, après des années de mauvaise gestion économique.

Un programme de réformes soutenu par l'Occident, adopté en 2016 et soutenu par le président Abdel Fattah el-Sissi, a entraîné une flambée des prix due aux mesures d'austérité. La pandémie de coronavirus et les conflits en Europe et au Moyen-Orient ont encore aggravé la situation. Selon les chiffres officiels, près de 30% des Égyptiens vivent actuellement dans la pauvreté.