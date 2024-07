Spectacle : Herman Amisi scelle l'union des deux Congos au Casino de Paris

Le célèbre humoriste congolais Herman Amisi s’est produit au Casino de Paris.

Le natif de Kinshasa, a captivé le public avec son humour vif et ses observations perspicaces sur la vie. Il est à l'origine du slogan désormais culte « Surveillez le fleuve », cette expression avait unifié les Congolais des deux rives lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Un jeune homme portant des lunettes de soleil témoigne : "C'est un compatriote. C'est aussi grâce à la CAN qu'on a vécu avec lui, avec le surveiller le fleuve. On a hâte de voir exactement la surveillance du fleuve, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Brazzavillois."

Une jeune femme ajoute : "Un jeune qu'on a vu sur les réseaux sociaux, commencer comme un jeu, et aujourd'hui avoir son premier one-man show, pour moi c'est vraiment une fierté, un honneur, et je ne peux que soutenir les jeunes de mon continent et en plus de ça de mon pays."

Dans sa loge, la star de la soirée peaufine les derniers détails pour ce grand bilan de la surveillance du fleuve.

Pour son premier one-man show en Europe, Herman Amisi s’illustre devant une salle comble. Durant plus de deux heures de spectacle l'humoriste enchaîne les blagues et fait défiler des invités venus de toute l'Afrique.

Herman Amisi explique : "On l'a fait pour les surveillants, c'est-à-dire les Brazzavillois, on l'a fait pour le Congo-Kinshasa, et bien comme la diaspora était aussi concernée et impliquée dans la surveillance du fleuve, quoi de plus normal qu'un tour vers la diaspora pour leur présenter aussi ses bilans."

Ce one-man show a comblé toutes les espérances de la diaspora congolaise en cette journée du 30 juin, jour de fête de l'indépendance du Congo.

Herman Amisi a clôturé cette soirée avec un message de paix, notamment pour l'Est du Congo miné par la guerre.

Malicieuses mais avec une dose de fraternité, les vannes d’Herman amisi ont apporté de la cohésion entre les peuples des deux Congo.

Dans une vidéo, l'humoriste taquinait ses voisins en leur demandant de surveiller le fleuve pendant que la RDC participerait à la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ce slogan, rapidement devenu viral, est resté omniprésent sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Loin de se sentir vexés, les Congolais de Brazzaville ont accueilli cette "instruction" avec bienveillance, y voyant une incitation à s'améliorer pour l'avenir.