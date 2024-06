Mali : la CPI condamne un ex-chef extrémiste pour des crimes de guerre

La Cour pénale internationale a reconnu coupable un chef extrémiste lié à Al-Qaida, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Mali.

Les procureurs affirment qu’Al Hassan était un membre clé du régime répressif d'Ansar Dine, groupe islamique lié à Al Qaïda qui détenait le pouvoir dans le nord du Mali entre 2012 et 2013.

D’autres chefs d'accusation pèsent sur l’ancien chef extrémiste pour son rôle présumé dans le règne de terreur que les insurgés ont déclenché à Tombouctou, notamment le viol, la torture, la persécution, les mariages forcés et l'esclavage sexuel.

Une opération militaire menée par la France en 2013 a forcé Al Hassan et d'autres à quitter le pouvoir.

''Un : crimes contre l'humanité et crimes de guerre de torture, et deux : crimes de guerre d'atteinte à la dignité de la personne. Sur la base de l'article 25/3/D du statut, un : crimes de guerre, traitements cruels. Deux : autres actes inhumains contre l'humanité. Trois : les crimes de guerre consistant dans le prononcé de condamnations sans jugement ou arrêt préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué et fonctionnant avec les garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. Quatre : le crime contre l'humanité de persécution pour des motifs religieux, et cinq : le crime de guerre de mutilation'", a déclaré Antoine Kesia-Mbe Mindua, juge président.

Al Hassan risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité lorsqu'une sentence sera prononcée à une date ultérieure.