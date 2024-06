Mali : des opposants déployés dans différentes prisons

Les politiciens de l'opposition qui ont été arrêtés lors d'une vague de répression au Mali ont été envoyés dans des prisons à travers le pays cette semaine, selon leurs familles, dans un mouvement que les groupes de défense des droits ont décrié comme un nouveau pas en arrière pour le pays où les militaires au pouvoir ont suspendu toutes les activités politiques.

Le Mali, pays enclavé dans la région semi-aride du Sahel, est en proie à l'instabilité politique qui a gagné l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale au cours de la dernière décennie. Le pays a connu deux coups d'État militaires depuis 2020, alors que l'insurrection des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique s'aggravait. Les militaires dirigent le pays d'une main de fer et ont suspendu toutes les activités politiques au début de l'année.

Les 11 hommes politiques de l'opposition ont été arrêtés au début du mois lors d'une réunion dans une résidence privée, a déclaré la Commission nationale malienne des droits de l'homme, un organisme gouvernemental, dans un communiqué, dénonçant ce qu'elle a appelé des "arrestations arbitraires" et des "violations de domiciles privés".

Un membre de la famille d'un des détenus a déclaré mercredi qu'ils avaient été divisés en deux groupes, l'un envoyé à la prison de Koulikoro, à 60 kilomètres de Bamako, et l'autre à une nouvelle prison située à 70 km de Bamako.

Les dissidents sont détenus pour attaques et conspiration contre le gouvernement, opposition à l'autorité légitime et atteinte à l'ordre public, mais ils n'ont pas encore été jugés, a déclaré un responsable judiciaire.

Ousmane Diallo, chercheur sur la région du Sahel basé à Dakar pour Amnesty International, un groupe de défense des droits, a déclaré que les arrestations démontraient "la tendance à la violation des droits civils et politiques" au Mali depuis le mois de février.

"Nous dénonçons la répression contre les hommes politiques de l'opposition au Mali, la dissolution des partis politiques et la suspension de toutes les activités politiques", a déclaré M. Diallo. "Nous dénonçons la façon dont les services de sécurité et de renseignement et la force pure ont été utilisés pour empêcher les citoyens maliens de partager leurs opinions politiques."

En avril, la junte a publié un décret suspendant toutes les activités des partis politiques et des "associations à caractère politique" au nom du maintien de l'ordre public. Les partis politiques ont fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême, mais on ne sait pas quand l'appel sera examiné.

Selon les experts, il est de plus en plus périlleux d'exprimer son mécontentement à l'égard des autorités maliennes, et ceux qui osent s'exprimer risquent d'être arrêtés. Des journalistes et des militants ont également disparu, pour revenir plus tard, tandis que de nombreux correspondants de presse ont quitté le Mali parce qu'ils n'étaient pas autorisés à travailler.

La junte conduit le pays vers "une impasse politique", avance Alioune Tine, fondateur du Centre AfrikaJom, un organisme de recherche et expert des Nations Unies sur les droits de l'homme au Mali. "La crise sécuritaire complexe peut être résolue en rassemblant les Maliens, en respectant le pluralisme politique et démocratique, mais pas par l'utilisation dogmatique de la répression contre toute dissidence politique."

Au début du mois, une coalition de partis politiques opposés à la junte, l'Appel du 31 mars, a appelé les citoyens à manifester contre la pénurie d'électricité à Bamako et le coût élevé de la vie, et à exiger le retour à l'ordre constitutionnel.

Une seule personne s'est présentée pour couvrir l'événement : Yeri Bocoum, un jeune activiste des médias sociaux. Le lendemain, M. Bocoum a écrit sur Facebook qu'il était suivi par des hommes non identifiés et menacé. Un jour plus tard, le 8 juin, alors qu'il quittait sa maison dans la ville de Kati, bastion de la junte, il a été kidnappé.

"Il est sorti de chez lui le 8 juin à 14h et, à quelques centaines de mètres de là, des hommes armés l'ont arrêté et ont demandé aux habitants qui assistaient à la scène de rentrer chez eux et de fermer leurs portes", a déclaré sa sœur, Kadidia Bocoum, à l'Associated Press. "Les hommes qui l'ont kidnappé l'ont emmené avec sa voiture."

La famille a contacté les autorités, mais n'a pas eu de nouvelles depuis, a indiqué Mme Bocoum.