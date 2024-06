Kenya : la police tire des balles à blanc pour disperser des manifestants

Les autorités ont tiré à blanc pour disperser les manifestants dans la banlieue de Nairobi dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques heures après que des manifestants aient pris d'assaut le Parlement lors de manifestations meurtrières, brûlant des parties du bâtiment tandis que les députés s'enfuyaient, alors que le pays est aux prises avec des augmentations d'impôts controversées.

La police a déclaré avoir tiré plus de 700 balles à blanc à Githurai, une banlieue située à l'est de la capitale Nairobi. Des vidéos de tirs perçant l'air nocturne ont été partagées en ligne et rapportées par les médias locaux.

L'armée a été déployée pendant la nuit pour soutenir la police dans le cadre de l'"urgence sécuritaire" et a patrouillé dans le quartier central des affaires mardi soir, alors que le président William Ruto qualifiait les événements de trahison et promettait de réprimer les troubles "à n'importe quel prix".

Des milliers de manifestants ont pris d'assaut et incendié une partie du Parlement kenyan mardi pour protester contre des propositions fiscales. La police a répondu par des coups de feu et plusieurs manifestants ont été tués.

Plus de 100 personnes ont été blessées lors des manifestations de mardi, selon des groupes de la société civile. On ne sait pas encore combien de personnes ont été arrêtées.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est dit profondément attristé par les informations faisant état de morts et de blessés. "J'exhorte les autorités kenyanes à faire preuve de retenue et j'appelle à ce que toutes les manifestations se déroulent pacifiquement", a-t-il écrit sur la plateforme de médias sociaux X.

Les manifestations sans précédent qui se sont déroulées devant le Parlement ont vu des jeunes se rassembler contre la hausse des prix du carburant, de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. À Nairobi, plaque tournante régionale pour les expatriés et siège d'un complexe des Nations unies, les inégalités entre les Kényans se sont accentuées, de même que les frustrations de longue date liées à la corruption de l'État.

L'opposition au projet de loi de finances a uni une grande partie du pays, certains rejetant explicitement les divisions tribales qui ont déchiré le Kenya par le passé. Certains, qui avaient soutenu Ruto avec passion, se sont sentis trahis.

Un journal kenyan, Daily Nation, a appelé au dialogue. "Raisonnons ensemble", pouvait-on lire en première page. Citizen TV, une chaîne de télévision locale, a organisé un débat intitulé "Une nation au bord du gouffre", au cours duquel les intervenants ont appelé le gouvernement à dialoguer avec le public.