Haïti : un contingent de 400 policiers kényans débarque à Port-au-Prince

Les policiers kényans sont arrivés en Haïti, marquant une étape cruciale dans le déploiement attendu d'une force internationale pour rétablir la sécurité face aux gangs armés. Le contingent de 400 hommes parti de Nairobi lundi est arrivé ce mardi 25 juin dans les Caraïbes, où ils ont été accueillis à l'aéroport international de Port-au-Prince.

Leur arrivée intervient près de deux ans après que Haïti, en proie à des troubles, ait demandé de l'aide pour mettre fin à l'escalade de la violence des gangs. Le principal aéroport international de Port-au-Prince, rouvert fin mai après avoir été fermé pendant près de trois mois en raison des violences, a accueilli ce premier contingent de policiers étrangers soutenu par l'ONU.

Bien que la première mission des policiers kényans reste encore inconnue, ils devront affronter des gangs violents qui contrôlent 80 % de la capitale haïtienne. Ces gangs ont laissé plus de 580 000 personnes sans abri en pillant les quartiers dans leur quête de nouveaux territoires.

Cette arrivée marque la quatrième intervention militaire étrangère majeure en Haïti.

Si certains Haïtiens se réjouissent de cette aide, d'autres accueillent cette force avec prudence, rappelant les précédentes interventions, notamment la mission de maintien de la paix de l'ONU de 2004 à 2017, entachée d'allégations d'agressions sexuelles et de l'introduction du choléra.

Le déploiement des Kenyans survient près de quatre mois après que des gangs ont lancé des attaques coordonnées visant des infrastructures gouvernementales clés dans la capitale haïtienne et au-delà. Ils ont pris le contrôle de plus de deux douzaines de postes de police, tiré sur le principal aéroport international et pris d'assaut les deux plus grandes prisons d'Haïti, libérant plus de 4 000 détenus.