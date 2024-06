Des Ivoiriens mécontents des couacs de la couverture maladie universelle

Depuis cinq ans, les Ivoiriens ont accès à la couverture maladie universelle. Malgré tout, les populations doivent encore être convaincues par cette offre de prestations sanitaires.

Un centre mobile pour s'inscrire au programme de couverture maladie universelle à Abidjan. Les citoyens s'enregistraient le 10 juin dernier afin obtenir leur carte CMU, ce qui leur permet d'accéder aux prestations sanitaires. La Côte d'Ivoire a lancé l’initiative depuis 2019. Cependant, elle est sujette à des critiques.

Samuel Touffet, inscrit au programme, mais il n'est pas très satisfait de la carte. Il y a tellement de pharmacies où ça ne marche pas. Même à l'hôpital, on nous dit que ça ne marche pas. Nous ne savons donc pas ce que vaut cette carte".

Cette plateforme est pourtant censée prendre en charge 70 % des dépenses de santé des populations pour 1,65 dollar. Mais elle fait face à moult écueils.

Bruno Agnissan y est inscrit. Mais sa famille peine à accéder aux prestations. ''Quand on est allé à la pharmacie et que j'ai présenté le bon, la pharmacie m'a dit "non, c'est réservé aux fonctionnaires". Que ça ne marchera pas pour nous, les particuliers. ..

Au-delà des critiques, les autorités ivoiriennes affichent leur optimisme. Elles veulent faire de la couverture maladie universelle, l'assurance de base du pays.

"Nous sommes en train de réfléchir à la possibilité de rendre cette carte utilisable dans les établissements privés. Et en fin de compte, c'est une plateforme unique de couverture santé que nous aurons dans notre pays, c'est-à-dire que si vous êtes assuré privé, vous serez sur la même plateforme que la couverture santé universelle, qui sera l'assurance de base. Les autres assurances ne seront que complémentaires, comme dans les grands pays que nous connaissons tous.’’, explique Pierre Dimba, Ministre de la Santé de Côte d'Ivoire.

Cinq ans après son lancement, seuls 13 millions de personnes figurent dans la base des données de cette assurance, soit 40 % de la population ivoirienne.