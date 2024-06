Une étude révèle que les chimpanzés sont capables de s'automédiquer

Dans la réserve forestière de Budongo en Ouganda, deux chimpanzés malades font l'objet d'une étude particulière depuis plusieurs mois par une équipe d'Oxford.

Il s'agissait de déterminer si ces mammifères mangeaient passivement les plantes ou s'ils avaient la possibilité de reconnaître des plantes médicinales. Certains d'entre eux parcouraient des kilomètres souvent pour des feuilles moins nutritionnelles. Ces animaux ont montré une remarquable capacité à reconnaître des feuilles médicinales pour soigner leurs blessures ou guérir d'une indigestion. L'équipe de Freymann souhaitait vérifier si les chimpanzés qu'elle étudiait cherchaient délibérément à se soigner. Selon les tests, les animaux recherchaient spécifiquement 13 espèces de plantes, y compris du bois sec.

De nombreuses ressources que nous avons observé les chimpanzés consommer dans des situations inhabituelles ou lorsqu'ils étaient malades ou blessés présentaient des propriétés bioactives très puissantes. Ces ressources possèdent donc des propriétés médicinales, et plusieurs de ces espèces sont également utilisées à des fins ethno médicales dans les traditions médicinales humaines, souligne Elodie Freymann, chercheuse sur les primates, Institut des sciences humaines, Université d'Oxford.

Le laboratoire a constaté que 88 % des extraits de plantes réduisaient la croissance bactérienne et que 33 % avaient des propriétés anti-inflammatoires. Dans une autre région d'Ouganda, précisément à Entebbe, dans le centre d'éducation et de conservation de la faune et la flore, des chimpanzés ont été observés en train de manger des plantes médicinales.

L'automédication chez certains animaux suscite un intérêt croissant. Par exemple, au Japon, un orang-outan avait été observé en train de s'appliquer un pansement fait à partir l'aide d'une plante médicinale.