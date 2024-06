Sécheresse en Zambie : les femmes et les enfants plus impactés

La Zambie traverse à l'heure actuelle la saison la plus sèche de ces 40 dernières années. Les conséquences du réchauffement climatique sont terribles sur la population, plus particulièrement les femmes et les enfants.

L’insécurité alimentaire provoquée par les fortes sécheresses impacte aussi la santé des populations. Avec ses cliniques ambulantes, le Fonds des Nations unies pour la population, l'UNFPA, va à la rencontre des populations les plus vulnérables.

" En ces temps de crise et de sécheresse, les femmes ont tendance à privilégier la recherche de nourriture plutôt que leur santé. Elles ne pensent pas aux visites médicales. Le Fonds des Nations unies pour la population, l'UNFPA aide donc le ministère de la Santé à mettre en place des cliniques mobiles, des opérations de sensibilisation afin de fournir les services nécessaires aux femmes et aux jeunes filles, en particulier dans de telles situations.”, explique Leonard Zulu, chargé de mission à l’UNFPA Zambie.

Les femmes particulièrement impactées

Face aux risques de famine, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont les plus vulnérables. Cette situation représente un risque considérable pour la santé des mères et de leurs enfants, dans un pays qui affiche déjà l'un des taux de malnutrition et de retard de croissance les plus élevés d'Afrique subsaharienne. Les risques de violence sexiste, d'exploitation sexuelle et d'abus se sont accrus. Certaines femmes vont jusqu’à proposer des relations sexuelles en échange de nourriture.

Les risques de VIH et de grossesses non désirées sont importants, sans oublier les mariages forcés des mineures. La Zambie a l'un des taux de mariage d'enfants les plus élevés au monde.