L'ONU appelle à la désescalade entre Israel et le Hezbollah

Le Secrétaire général des Nations Unies a appelé vendredi à la désescalade de la violence entre Israël et le Hezbollah.

Les affrontements entre l'état hébreux et le groupe paramilitaire libanais accroît le risque d'un conflit régional plus large. S'adressant aux journalistes à New York, M. Guterres a déclaré que "le risque d'élargissement du conflit au Moyen-Orient est réel - et doit être évité".

"Un geste irréfléchi - une erreur de calcul - pourrait déclencher une catastrophe qui irait bien au-delà de la frontière, et franchement, au-delà de l'imagination", a déclaré le chef de la diplomatie des Nations Unies.

La frontière entre le Liban et Israël est le théâtre d'échanges de tirs quasi-quotidiens entre le Hezbollah et l'armée israélienne, qui ont fait plus de 400 morts au Liban depuis le 8 octobre.

La plupart des victimes sont des combattants, mais on compte également plus de 80 civils et non-combattants. Du côté israélien, 16 soldats et 11 civils ont été tués au cours des huit derniers mois.

Les menaces entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiées à la suite de l'assassinat par Israël, la semaine dernière, du plus haut commandant du Hezbollah depuis le début des combats.

Le Hezbollah a riposté en tirant des centaines de roquettes sur le nord d'Israël.