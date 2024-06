Assurer une transition énergétique équitable pour l'Afrique [Interview]

La transition vers les énergies renouvelables va multiplier par quatre la demande de minéraux stratégiques utilisés dans la production d'éoliennes, de batteries électriques, de panneaux solaires, en bref, de tout ce dont nous avons besoin pour alimenter notre vie quotidienne.

La majorité de ces minéraux se trouvent en Afrique.

Alors, comment assurer une transition énergétique équitable et inclusive ?

Nous nous sommes entretenus avec le Dr Kandeh Yumkella, coprésident du Global Council for Responsible Transition Minerals.

Le Dr Kandeh Yumkella intervient sur la question des minéraux essentiels africains lors du Forum de Paris pour la Paix à Marrakech au Maroc - 10 juin 2024 Cleared @Africanews

Kandeh Yumkella évoque les défis et les aspirations liés à l'extraction des ressources naturelles, à la gouvernance et à l'accès à l'énergie en Afrique.

"Si nous faisons de l'industrialisation et de la compétitivité nos objectifs majeurs à long terme, nous veillerons à alimenter nos économies en énergie. En d'autres termes, nous investirons dans les infrastructures énergétiques, ferroviaires et portuaires, afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations".

Le coprésident du Global Council for Responsible Transition Minerals souligne l'importance de la bonne gouvernance et de l'industrialisation pour exploiter durablement les ressources minérales au service de la croissance économique.

Il insiste sur la nécessité de traiter équitablement les travailleurs et d'appliquer les réglementations afin d'améliorer les conditions de travail dans les mines.

"Je vois une grande responsabilité peser sur nos gouvernements, sur nous-mêmes membres de gouvernements, mais aussi en tant que société civile. Nous ne pouvons nous plaindre à personne, nous sommes au 21ème siècle : nous savons qu'il est inhumain que nos citoyens travaillent dans de telles conditions, nous devons y remédier," insiste le Dr Yumkella.

Bridget Ugwe s'inquiète de l'accès à l'électricité et de l'équilibre entre l'industrialisation et la transition vers l'énergie verte. Le Dr. Yumkella plaide pour une approche mixte, utilisant les ressources naturelles de l'Afrique pour une énergie abordable et durable.

"Devrions-nous nous tourner vers des énergies vertes ou utiliser des combustibles fossiles ? Cela dépend du moindre coût. Dans mon pays [la Sierra Leone], Dieu nous a donné beaucoup d'eau, l'hydroélectricité. Dieu nous a donné le soleil, la biomasse. Pour moi, il s'agit donc de trouver la combinaison optimale pour obtenir une énergie abordable, fiable et durable pour faire croître nos économies mais aussi, favoriser l'inclusion sociale ".

Dans l'ensemble, Kandeh Yumkella reste optimiste quant au potentiel de l'Afrique si la gouvernance s'améliore et si la jeunesse se donne les moyens d'exiger des changements.