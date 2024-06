Le calvaire des Africains pour voyager en Europe

La France a rejeté à deux reprises les demandes de visa de Nabil Tabarout, un développeur web algérien de 29 ans qui espère rendre visite à sa sœur cette année.

Il fait partie des nombreuses personnes qui naviguent dans la procédure de visa souvent ardue en Afrique, où le taux de refus de visa est plus élevé que partout ailleurs dans le monde lorsqu'il s'agit de se rendre dans l'espace Schengen de l'Europe.

Il est souvent difficile d'obtenir un rendez-vous. Les demandeurs doivent souvent prouver qu'ils disposent d'un solde bancaire minimum, justifier l'objet de leur visite et prouver qu'ils prévoient de rentrer chez eux. "C'est ainsi. Tout plaisir mérite une souffrance", déclare Nabil Tabarout, qui n'a réussi qu'une seule fois à obtenir un visa français.

Bien que le débat européen sur l'immigration porte essentiellement sur les personnes qui arrivent sans autorisation, beaucoup plus de gens choisissent d'arriver par des moyens légaux. Il est donc douloureux de découvrir que le respect des règles est souvent un échec.

Partenariats

Les taux de rejet disproportionnés - 10% plus élevés en Afrique que la moyenne mondiale - entravent le commerce, les entreprises et les partenariats éducatifs au détriment des économies africaines, selon une étude réalisée en avril par Henley & Partners, une société de conseil en matière de migration basée au Royaume-Uni.

L'étude qualifie ces pratiques de discriminatoires et invite les pays de l'espace Schengen à les réformer.

Nulle part ailleurs les candidats ne sont autant rejetés qu'en Algérie, où plus de 392 000 candidats ont été rejetés en 2022. Le taux de rejet de 45,8% est suivi par un taux de 45,2% en Guinée-Bissau et de 45,1 % au Nigeria. Seul un candidat sur 25 vivant aux États-Unis a été rejeté.

Si l'étude a révélé que les demandeurs originaires des pays les plus pauvres étaient généralement confrontés à un taux de rejet plus élevé, elle a également noté que les demandeurs originaires de Turquie et d'Inde étaient moins nombreux que les demandeurs originaires de la majorité des pays africains à voir leur demande rejetée.

Selon l'auteur de l'étude, Mehari Taddele Maru, du Migration Policy Center de l'Institut universitaire européen, les raisons de ce parti pris anti-africain pourraient être d'ordre politique. Les refus de visa sont utilisés comme un outil politique par les gouvernements européens, y compris la France, pour négocier l'expulsion de ceux qui émigrent en Europe sans autorisation appropriée. Les gouvernements d'Afrique du Nord ont refusé de fournir des documents consulaires à leurs citoyens menacés d'expulsion.

Taux de rejet

Lors d'une interview, M. Maru a déclaré que l'Algérie avait des taux de rejet élevés sur le continent parce que le nombre de demandeurs était supérieur à celui des autres pays africains pour des raisons géographiques, économiques et historiques. De nombreux Algériens demandent des visas en France, où ils parlent la langue et peuvent avoir des liens familiaux. En outre, la proximité de l'Afrique du Nord avec l'Europe signifie que les vols sont courts et bon marché par rapport aux vols en provenance d'Afrique subsaharienne, ce qui incite un plus grand nombre de personnes à déposer une demande.

Au-delà des taux de rejet, la difficulté de postuler est également un choix politique des gouvernements européens, a déclaré M. Maru. "Lorsque nous parlons d'accroître les obstacles pour les candidats potentiels, il ne s'agit pas seulement du taux de rejet, mais aussi des restrictions à la candidature."

Cela signifie que les défis peuvent également être locaux.

Pour les Algériens comme Tabarout, VFS Global est un nouvel acteur dans le processus de demande de visa. Les autorités consulaires françaises ont engagé ce sous-traitant après des années de critiques sur l'ancien système, dominé par une "mafia des visas".

Les demandeurs avaient auparavant du mal à obtenir des créneaux horaires, qui sont rapidement réservés par des courtiers tiers, puis revendus au public - de la même manière que les vendeurs à la sauvette ont dominé les plates-formes de concerts. Des rumeurs ont circulé sur des programmes informatiques complexes qui se connectaient aux plateformes de rendez-vous et s'emparaient des créneaux horaires en quelques instants.

"Il s'agit d'une bande d'escrocs qui font fortune depuis des années sur le dos des pauvres citoyens en leur faisant payer cher la prise de rendez-vous pour une demande de visa", affirme Ali Challali, qui a récemment aidé sa fille à déposer une demande de visa d'étudiant pour la France.

Permis de séjour

Dans le système précédent, les demandeurs ont déclaré à l'Associated Press qu'ils devaient payer de 15 000 à 120 000 dinars algériens (103 à 825 euros) simplement pour obtenir un rendez-vous.

En Algérie, nombreux sont ceux qui décident de saisir des opportunités en France après n'avoir pas trouvé de débouchés économiques adéquats dans leur pays ou qui cherchent à obtenir un permis de séjour après avoir fréquenté des universités françaises avec un visa d'étudiant. Selon un rapport de la Direction générale des étrangers de France datant de 2023, 78% des étudiants algériens "déclarent ne pas avoir l'intention de retourner en Algérie" à la fin de leurs études.

La question des visas a toujours été à l'origine de tensions politiques entre les deux pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune doit se rendre en France dans le courant de l'année.

"Tout ce qui peut contribuer à accroître les échanges entre la France, l'Europe et l'Algérie doit être facilité dans les deux sens", a déclaré l'ambassadeur de France, Stéphane Ramotet, lors d'une récente conférence économique à Alger. "Les Algériens qui souhaitent se rendre en France pour y développer une activité doivent pouvoir bénéficier de toutes les facilités, notamment en matière de visas."