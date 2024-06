Naufrage de l'Adriana : un an après, la quête de justice continue

Naufrage en Méditerranée : Témoignages et Enquête sur une Tragédie Oubliée

Des centaines de migrants ont perdu la vie dans le naufrage tragique de l'Adriana en Méditerranée il y a un an. Les survivants, comme Ali Elwan, se battent encore pour obtenir justice et réponses sur les causes de cette catastrophe.

Des mains désespérées agrippaient les bras, les jambes et le cou d'Ali Elwan, et des cris résonnaient à ses oreilles, tandis qu'il recrachait de l'eau salée et luttait pendant trois heures pour rester à flot dans la nuit, à des dizaines de kilomètres de la côte. Bien qu'il soit un piètre nageur, il a survécu — l'un des seulement 104 rescapés du naufrage d'un vieux bateau de pêche en métal délabré, transportant jusqu'à 750 migrants d'Afrique du Nord vers l'Europe.

Des milliers de personnes sont mortes dans des naufrages en mer Méditerranée ces dernières années, alors que des migrants du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique cherchent une vie meilleure dans l'Union européenne prospère. Mais le naufrage de l'Adriana, il y a un an, dans les eaux internationales à 75 kilomètres au large de Pylos, dans le sud de la Grèce, a été l'un des pires. Seulement 82 corps ont été retrouvés, laissant des centaines de familles sans la certitude même sombre que leurs proches sont morts.

Ali Elwan, un cuisinier de 30 ans originaire d'Égypte, dont la femme et les enfants sont au Caire, dit qu'il reçoit encore des appels téléphoniques d'Égypte de la part des mères, des frères et des épouses des disparus. "Je me souviens de chaque seconde de ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant. Je ne peux rien oublier parce que j'ai perdu des amis. Sur ce bateau, il y avait mon meilleur ami. Nous l'avons perdu. Je ne peux rien oublier de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant," raconte-t-il.

Après un an, il n'y a que des réponses floues sur les raisons pour lesquelles tant de vies ont été perdues, sur la cause du naufrage et sur les responsables possibles. Les associations de défense des migrants et les groupes de défense des droits de l'homme ont fortement critiqué la gestion de l'incident par la Grèce. La garde côtière grecque, le ministère de la Migration et d'autres responsables n'ont pas répondu aux demandes de commentaires avant l'anniversaire du naufrage.

Les autorités avaient un bateau de la garde côtière sur place et des navires marchands dans les environs pendant les dernières heures du chalutier. Ils blâment les passeurs qui ont entassé des centaines de personnes dans un navire impropre à la navigation — la plupart dans une cale sans air conçue pour stocker une cargaison de poissons — pour une traversée cauchemardesque de la Libye à l'Italie. Ils disent aussi que l'Adriana a chaviré lorsque ses passagers — dont certains voulaient continuer vers l'Italie après cinq jours épouvantables en mer, d'autres chercher la sécurité en Grèce — se sont soudainement précipités d'un côté, provoquant une embardée et un retournement. Et ils insistent sur le fait que les offres de débarquer les migrants du navire ont été repoussées par des personnes déterminées à atteindre l'Italie.

Elwan — qui dit être resté sur le pont avec une vue dégagée de ce qui s'est passé — et d'autres survivants affirment que l'embardée a suivi une tentative bâclée de remorquage par la garde côtière. Il a affirmé que la garde côtière a coupé précipitamment le câble de remorquage lorsqu'il est devenu évident que l'Adriana allait couler et entraîner leur bateau avec lui. Il a dit que si le navire était retrouvé au fond de la mer, la corde y serait encore attachée. Mais les autorités grecques disent que les conditions logistiques rendent un tel exploit quasi impossible, car le navire repose à environ 5 kilomètres de profondeur, à l'un des points les plus profonds de la Méditerranée.

La garde côtière a nié toute tentative de remorquage et les allégations selon lesquelles son navire aurait tenté de déplacer le chalutier dans la zone de responsabilité de l'Italie voisine. Un tribunal naval a lancé une enquête en juin dernier, mais n'a publié aucune information sur ses progrès ou ses conclusions. Par ailleurs, en novembre, le médiateur de l'État grec a lancé une enquête indépendante sur la gestion de la tragédie par les autorités, déplorant le "refus catégorique" de la garde côtière de lancer une enquête disciplinaire.

Le mois dernier, un tribunal grec a abandonné les charges contre neuf Égyptiens accusés d'avoir fait partie de l'équipage de l'Adriana et d'avoir causé le naufrage. Sans examiner les preuves pour ou contre eux, il a déterminé que la Grèce n'avait pas compétence puisque le naufrage s'est produit dans les eaux internationales.

Zeeshan Sarwar, un survivant pakistanais de 28 ans, dit qu'il attend toujours la justice. "Je peux sembler aller bien en ce moment, mais je suis brisé de l'intérieur. Nous n'obtenons pas justice", a-t-il déclaré à l'AP.

Alors que les familles des disparus continuent de pleurer leurs proches et que les survivants cherchent des réponses, la tragédie de l'Adriana reste un sombre rappel des dangers mortels auxquels les migrants sont confrontés en quête d'une vie meilleure.