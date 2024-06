Les éléphants d'Afrique répondent à des noms individuels, selon une étude

Les éléphants de la savane africaine répondent à des noms individuels, selon une nouvelle étude publiée lundi, faisant d'eux l'une des rares espèces animales sauvages connues pour le faire.

Ces noms sont exprimés sous forme de grondements graves pouvant être entendus sur de longues distances à travers la savane. Les scientifiques pensent que les animaux ayant des structures sociales complexes et des groupes familiaux qui se séparent et se réunissent à nouveau sont plus susceptibles d'utiliser des noms individuels.

"Si vous prenez soin d'une grande famille, vous devez pouvoir dire : 'Hé, Virginia, viens ici !'", explique Stuart Pimm, écologiste à l'Université Duke, qui n'a pas participé à l'étude.

Il est extrêmement rare que des animaux sauvages s'appellent par des noms uniques. Les humains ont bien sûr des noms, et nos chiens viennent quand on les appelle — les chats, moins souvent. Les bébés dauphins inventent leurs propres noms, appelés sifflements signatures, et les perroquets peuvent aussi utiliser des noms. Chacune de ces espèces, qui utilisent des noms, possède également la capacité d'apprendre à prononcer de nouveaux sons uniques tout au long de leur vie — un talent rare que possèdent également les éléphants.

Lorsque les éléphants communiquent en utilisant des grondements complexes entendus sur de longues distances à travers la savane, ils s'appellent parfois par leur nom, comme le rapportent les scientifiques dans Nature Ecology & Evolution.

Les biologistes ont utilisé l'apprentissage automatique pour détecter l'utilisation de noms dans une bibliothèque de vocalisations d'éléphants enregistrées dans la réserve nationale de Samburu et le parc national d'Amboseli au Kenya.

"Les éléphants sont des espèces très sociales et très vocales et nous savons qu'il se passe beaucoup de choses avec leur communication, mais nous n'avons pas pu en déchiffrer grand-chose. La structure de leurs appels est assez complexe et si nous pouvions comprendre ce qu'ils disent, nous pourrions vraiment avoir une nouvelle perception de leur façon de penser," explique George Wittemyer, co-auteur du rapport.

Les chercheurs ont suivi les éléphants en jeep pour observer à la fois ceux qui appelaient et ceux qui semblaient répondre — par exemple, si une mère appelait un petit, ou si une matriarche appelait un retardataire qui rejoignait ensuite le groupe familial.

"Les éléphants ont des comportements vraiment intéressants où parfois, lorsqu'ils sont dans un grand groupe de femelles ou qu'une femelle fait un appel, tout le groupe répond, ils se regroupent autour d'elle ou la suivent. D'autres fois, elle émet un appel apparemment similaire et personne ne réagit, sauf un seul éléphant qui répond ou s'approche d'elle. Cela indique qu'ils ont un moyen de communiquer avec ceux à qui ils veulent parler," ajoute Wittemyer.

En analysant uniquement les données audio, le modèle informatique a pu prédire quel éléphant était interpellé 27,5 % du temps, probablement grâce à l'inclusion de son nom. Avec des données insignifiantes, le modèle n'a correctement identifié que 8 % des appels.

"Tout comme les humains, les éléphants utilisent des noms, mais probablement pas dans la majorité de leurs communications, donc nous ne nous attendons pas à 100 %," explique Mickey Pardo, co-auteur et biologiste à l'Université Cornell.

Les grondements des éléphants incluent des sons infrasoniques, en dessous de la portée de l'audition humaine. Les scientifiques ne savent toujours pas quelle partie de la vocalisation constitue le nom.

Les chercheurs ont testé leurs résultats en diffusant des enregistrements à des éléphants individuels, qui ont réagi plus énergiquement, les oreilles battantes et la trompe levée, aux enregistrements contenant leurs noms. Parfois, les éléphants ignoraient complètement les vocalisations adressées à d'autres.

L'étude s'est appuyée sur plus de 25 ans de recherche au Kenya, suivant des groupes familiaux spécifiques d'éléphants, menée par les organisations de recherche et de conservation Save the Elephants et ElephantVoices.