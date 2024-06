Pourquoi la Russie accentue son influence en Afrique ?

Le plus haut diplomate russe a promis de l'aide et une assistance militaire lors d'une tournée éclair dans plusieurs pays de la région subsaharienne du Sahel cette semaine, alors que Moscou cherche à accroître son influence dans cette partie du continent, riche en minerais et très agitée.

La Russie est en train de devenir le partenaire de choix en matière de sécurité pour un nombre croissant de gouvernements africains dans la région, au détriment des alliés traditionnels tels que la France et les États-Unis. Serguei Lavrov, qui a effectué plusieurs voyages en Afrique ces dernières années, s'est arrêté cette semaine en Guinée, en République du Congo, au Burkina Faso et au Tchad.

Moscou a développé de manière agressive sa coopération militaire avec les nations africaines en utilisant la société de sécurité privée Wagner et son successeur probable, Africa Corps, les mercenaires russes assumant des rôles allant de la protection des dirigeants africains à l'aide aux États dans la lutte contre les extrémistes.

L'Institut polonais des affaires internationales a déclaré dans une étude publiée ce mois-ci qu'en "créant Africa Corps, la Russie a adopté une approche affirmée pour étendre sa présence militaire en Afrique".

Moscou cherche également à obtenir le soutien politique, ou au moins la neutralité, d'un grand nombre des 54 pays d'Afrique à propos de son invasion de l'Ukraine. Les nations africaines constituent le plus grand bloc de vote aux Nations unies et ont été plus divisées que tout autre groupe sur les résolutions de l'Assemblée générale critiquant les actions de la Russie en Ukraine.

Des entités liées à la Russie diffusent également de la désinformation pour saper les liens entre les États africains et l'Occident, a écrit dans un rapport de mars l'Africa Centre For Strategic Studies, une institution universitaire au sein du ministère américain de la défense. Moscou a "parrainé 80 campagnes documentées, ciblant plus de 22 pays".

Frustration populaire

La Russie a tiré parti de l'agitation politique et du mécontentement dans les pays victimes de coups d'État, en capitalisant sur la frustration populaire et la colère à l'égard de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Des coups d'État militaires ont renversé des gouvernements considérés comme proches de la France et de l'Occident et n'ont guère contribué à réduire la pauvreté, le chômage et d'autres difficultés.

La Russie offre une assistance en matière de sécurité sans interférer dans la politique, ce qui en fait un partenaire attrayant dans des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, tous dirigés par des juntes militaires qui ont pris le pouvoir ces dernières années. En retour, Moscou cherche à obtenir l'accès aux minerais et à d'autres contrats.

La violence liée aux extrémistes alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique est en hausse au Sahel depuis des années, malgré les efforts de la France, des États-Unis et d'autres alliés occidentaux pour aider à combattre les groupes djihadistes dans cette région. En 2013, la France a lancé une opération de près de dix ans au Mali pour aider à combattre les militants, qui s'est étendue au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. L'opération a pris fin neuf ans plus tard, mais pas le conflit, ce qui a contribué à attiser la colère de l'Occident.

Les États-Unis ont en outre perdu pied avec des alliés clés pour avoir imposé des questions - notamment la démocratie ou les droits de l'homme - que de nombreux États africains considèrent comme de l'hypocrisie, étant donné les liens étroits qu'entretient Washington avec certains dirigeants autocratiques dans d'autres pays.

Alors que l'Occident peut faire pression sur les putschistes africains en matière de démocratie et d'autres questions, la Russie ne s'immisce pas dans les affaires intérieures, a déclaré à l'Associated Press Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Centre for the New South.

Intérêt

L'Afrique est riche en minerais, en pétrole et en autres ressources, qui s'accompagnent de défis politiques et juridiques. Ses ressources sont de plus en plus importantes pour la sécurité économique et nationale, comme le cobalt, qui est utilisé dans les appareils électroniques tels que les téléphones portables, ou le lithium, qui est utilisé dans les batteries.

La Russie a prospéré dans les pays où la gouvernance est limitée et a signé des accords miniers par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle. Une étude du Parlement européen a montré que la Russie a obtenu l'accès à l'or et aux diamants en République centrafricaine, au cobalt au Congo, à l'or et au pétrole au Soudan, à la chromite à Madagascar, au platine et aux diamants au Zimbabwe, et à l'uranium en Namibie.

Le groupe à but non lucratif Democracy 21, basé aux États-Unis, a déclaré dans une analyse en décembre dernier que Wagner et la Russie pourraient avoir gagné environ 2,5 milliards de dollars rien qu'avec le commerce de l'or africain depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Bien que la Russie soit de plus en plus un partenaire des pays africains dans le secteur du pétrole et de l'exploitation minière, elle est loin derrière en tant que partenaire commercial global. Par exemple, les données de la Banque mondiale montrent que moins de 1% des exportations africaines sont destinées à la Russie, contre 33% à l'Union européenne.

Entrepreneurs russes

Les premiers rapports sur les mercenaires de Wagner en Afrique sont apparus fin 2017, lorsque le groupe a été déployé au Soudan pour fournir un soutien au président de l'époque, Omar el-Béchir, en échange de concessions minières d'or. La présence de Wagner s'est rapidement étendue à d'autres pays africains.

En 2018, des entrepreneurs russes sont venus soutenir le puissant commandant Khalifa Haftar dans l'est de la Libye, qui luttait contre des militants. Ils ont également aidé Haftar dans sa tentative ratée de s'emparer de la capitale Tripoli un an plus tard.

En République centrafricaine, des mercenaires russes assurent la sécurité depuis 2018 et ont obtenu en échange l'accès à certaines mines d'or et de diamants du pays.

Les coups d'État au Mali en 2020 et 2021, au Burkina Faso en 2022 et au Niger en 2023 ont porté au pouvoir des juntes militaires critiques à l'égard de l'Occident. Ces trois pays ont finalement ordonné le retrait des forces françaises et occidentales et se sont tournés vers la Russie pour obtenir un soutien militaire.

Le Niger a ordonné aux États-Unis de retirer leurs troupes et de mettre fin à leur investissement phare de plusieurs millions de dollars dans une base militaire et d'espionnage tentaculaire à Agadez au début de l'année, après qu'une réunion avec une délégation américaine se soit mal terminée. Cette décision a bouleversé les opérations anti-insurrectionnelles des États-Unis dans le Sahel africain.

Quelques semaines plus tard, des formateurs russes sont arrivés au Niger avec de nouveaux équipements de défense.