Football : Vinicius Junior déterminé à gagner la Copa America

Le footballeur international brésilien Vinicius Junior est arrivé à Orlando aux Etats-Unis, où l'équipe nationale brésilienne se prépare pour la Copa América.

L'attaquant du Real Madrid a déclaré que son objectif était de gagner la championnat : "Je suis très heureux d'être ici à Orlando et de me retrouver avec toute l'équipe et le personnel d'encadrement. Je suis très heureux et maintenant nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour bien nous préparer et faire une grande Copa América.[...]Nous n'avons pas encore gagné de titre avec l'équipe nationale. J'espère que ce sera le cas maintenant. Nous nous préparons très bien pour ce moment. C'est une génération qui arrive très forte pour faire de grandes choses.", a-t-il ajouté.

L'équipe du sélectionneur brésilien Dorival Júnior est désormais complète. Le Brésil jouera son premier match de Copa America contre le Costa Rica le 25 juin.