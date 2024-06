Des Nigérianes apprennent des recettes contre la malnutrition infantile

A Gombe, dans le nord-est du Nigeria, des femmes sont formées par l’UNICEF à la préparation des recettes qui améliorent les apports nutritionnels afin de lutter contre la malnutrition.

Elles apprennent des recettes a base de cultures telles que le manioc, la patate douce à chair orange, le maïs et le millet.

Hauwa Bwami, mère de cinq enfants fait partie de ces femmes. Elle cultive des aliments riches en nutriments pour subvenir aux besoins de sa famille. Cette veuve de 50 ans a failli perdre son petit-fils, touché par le kwashiorkor, en raison d'une mauvaise alimentation.

"Mon petit-fils souffrait de malnutrition et de kwashiorkor. Je l'ai emmené dans un centre de santé où l'on m'a donné des herbes, mais quand elles ont été épuisées, il n'y avait nulle part où en trouver d'autres. Pendant que nous attendions, mon petit-fils était toujours très malade, puis l'UNICEF est arrivé et a constaté son état. Ils m'ont appris à préparer de la nourriture avec des patates douces et des haricots de soja pour qu'il n'ait pas de diarrhée. Ils nous ont appris à préparer des aliments nutritifs contenant des vitamines’’ , raconte-t-elle.

Dans l’Etat de Gombe, en effet, plusieurs enfants sont victimes de la pauvreté alimentaire chromique. Et sont de facto touchés par des retards de croissance selon l’UNICEF.

"Le taux d'allaitement exclusif dans l'État de Gombe est de 20 %, seuls 25 % des enfants reçoivent un régime alimentaire minimum acceptable et le taux de retard de croissance est de 52 %, ce qui signifie qu'un enfant sur deux dans l'État de Gombe souffre d'un retard de croissance et que les enfants de 6 à 23 mois sont confrontés à une pauvreté alimentaire chronique.... Lors de la mise en œuvre du programme de nutrition dans le nord du Nigeria, notre principale pierre d'achoppement a été le modèle comportemental, les normes, les cultures qui affectent l'alimentation et les pratiques alimentaires"., explique Philomena Irene, spécialiste de la nutrition, UNICEF.

L’Afrique regorge 13 des 20 ays les plus touchés par la malnutrition à l’échelle mondiale selon l’ONU.