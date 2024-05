Guerre Israël-Hamas : la demande de l'Algérie à l'ONU vouée à l'échec

*Les États-Unis ont déclaré mercredi qu'une proposition de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza et l'arrêt de l'opération militaire israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, "ne sera pas utile".*

L'Algérie, qui représente les pays arabes au Conseil, a distribué le projet de résolution mardi soir à ses 15 membres après des consultations d'urgence sur l'escalade de l'opération israélienne à Rafah.

L'ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a déclaré à la presse, avant la réunion mensuelle de mercredi sur le Proche-Orient, qu'"une autre résolution ne va pas nécessairement changer quoi que ce soit sur le terrain".

Il a ajouté que les États-Unis s'efforçaient d'obtenir un accord sur une pause temporaire dans les combats et la libération des quelque 125 otages pris lors de l'invasion du sud d'Israël par le Hamas le 7 octobre, puis de travailler sur une fin à long terme de cette guerre qui dure depuis sept mois.

Majed Bamya, ambassadeur adjoint palestinien, a déclaré lors de la réunion du Conseil que l'adoption de la résolution constituerait une étape importante "pour forcer Israël à mettre fin à son offensive militaire et à retirer ses forces d'occupation, et pour garantir un cessez-le-feu immédiat".

Des Palestiniens observent les dégâts causés par une frappe israélienne sur un lieu où se trouvaient des personnes déplacées à Rafah, dans la bande de Gaza, le 27 mai 2024. Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP

Offensive militaire

L'ambassadeur algérien à l'ONU, Amar Bendjama, a fait circuler la résolution alors qu'Israël poursuivait son opération militaire à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à l'offensive israélienne à Gaza. La plupart d'entre eux ont maintenant fui, mais l'ONU affirme qu'aucun endroit de Gaza n'est sûr et que les conditions humanitaires sont désastreuses.

Le projet de résolution exige le respect des résolutions précédentes du Conseil qui demandent l'ouverture de tous les points de passage frontaliers et l'accès humanitaire aux 2,3 millions d'habitants de Gaza qui ont besoin de nourriture et d'autres formes d'aide.

Le projet de résolution, obtenu mardi soir par l'Associated Press, exige également que le cessez-le-feu soit respecté par toutes les parties et demande la libération de tous les otages. Certains diplomates ont déclaré qu'ils espéraient un vote rapide, même dès mercredi, mais l'opposition des États-Unis laisse planer un doute sur l'avenir de la résolution.

"Nous espérons que le vote aura lieu le plus rapidement possible, car des vies sont en jeu", a déclaré l'ambassadeur chinois Fu Cong à la presse après la réunion de mardi.

Veto

Les États-Unis ont mis leur veto à de nombreuses résolutions exigeant un cessez-le-feu à Gaza, bien qu'ils se soient abstenus de voter une résolution appelant à une cessation temporaire des hostilités pendant le mois sacré du Ramadan.

Le projet de résolution exige également le respect des résolutions précédentes du Conseil de sécurité, qui demandent l'ouverture de tous les points de passage frontaliers et l'accès humanitaire aux 2,3 millions d'habitants de Gaza qui ont désespérément besoin de nourriture et d'autres formes d'aide.

La résolution proposée indique que "la situation catastrophique dans la bande de Gaza constitue une menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales". Elle exprime sa vive inquiétude face à "la famine qui se propage dans toute la bande de Gaza" et aux souffrances des Palestiniens qui se sont réfugiés à Rafah.

La résolution exigerait qu'Israël "mette immédiatement fin à son offensive militaire et à toute autre action à Rafah".

Le projet condamne ce qu'il appelle "le ciblage aveugle des civils, y compris des femmes et des enfants, et des infrastructures civiles" et réitère la demande du Conseil pour que toutes les parties se conforment au droit international qui exige la protection des civils.