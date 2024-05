Les Malgaches aux urnes pour les élections législatives

Ce matin, les Malgaches se sont mobilisés dès l'ouverture des bureaux de vote pour renouveler l'assemblée nationale.

Jugées plus proches de leurs préoccupations que la présidentielle, ces élections législatives voient le parti au pouvoir, Tanora Malagasy Vonona, chercher à conserver sa majorité au parlement. L'opposition, bien que désunie, espère un changement significatif.

Le président Andry Rajoelina, réélu en novembre, vise une Assemblée nationale acquise à sa cause, comme l'est déjà le Sénat. Les observateurs internationaux de l'Union Africaine et de la Communauté de développement d'Afrique Australe sont sur place pour surveiller le déroulement des élections et assurer leur transparence.