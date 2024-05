USA : Kamala Harris veut doubler l'accès à internet en Afrique

La vice-présidente américaine Kamala Harris annonce la création d'un nouveau partenariat visant à fournir un accès à l'internet à 80% de l'Afrique d'ici à 2030, contre environ 40% aujourd'hui.

L'annonce de vendredi s'inscrit dans le prolongement de la visite de Kamala Harris sur le continent l'année dernière et de la visite du président kényan William Ruto à Washington cette semaine. La vice-présidente et le dirigeant kényan devaient avoir une discussion vendredi à la Chambre de commerce des États-Unis sur la manière dont les partenariats public-privé peuvent stimuler la croissance économique.

Un aperçu des initiatives de Mme Harris, obtenu par l'Associated Press, indique comment elle souhaite donner suite aux engagements qu'elle a pris pour promouvoir l'innovation numérique lors de sa visite au Ghana, en Tanzanie et en Zambie.

L'Afrique a eu du mal à recevoir les capitaux nécessaires pour développer ses secteurs industriels et technologiques. L'année dernière, les Nations unies ont indiqué que les investissements directs étrangers sur le continent étaient tombés à 45 milliards de dollars en 2022, contre un record de 80 milliards de dollars en 2021. L'Afrique ne représentait que 3,5% des investissements directs étrangers dans le monde, alors qu'elle représente environ 18% de la population mondiale.

Outre le lancement de l'organisation à but non lucratif Partnership for Digital Access in Africa, qui vise à améliorer l'accès à l'internet, Kamala Harris annonce une nouvelle initiative destinée à permettre à 100 millions d'Africains et d'entreprises du secteur agricole d'accéder à l'économie numérique.

La Banque africaine de développement et Mastercard, entre autres organisations, contribueront à la création de l'Alliance pour la mobilisation de l'accès à l'économie numérique (MADE). Cette alliance lancera un programme pilote visant à donner un accès numérique à 3 millions d'agriculteurs au Kenya, en Tanzanie et au Nigeria, avant de l'étendre à d'autres pays.

Mme Harris, première femme vice-présidente des États-Unis, annonce également que les efforts déployés par les femmes dans l'économie numérique pour combler le fossé entre les sexes en matière d'accès aux technologies ont généré plus d'un milliard de dollars d'engagements publics et privés, certains engagements américains étant en attente d'approbation par le Congrès.