L'ombre chinoise plane sur la tournée africaine de Kamala Harris

Lorsque la vice-présidente Kamala Harris atterrira vendredi à Lusaka, en Zambie, pour la dernière étape de son voyage d'une semaine à travers l'Afrique, elle verra un nouvel aéroport étincelant qui a doublé de taille.

Plutôt qu'un symbole de développement local prometteur, il s'agit d'un rappel de l'influence profonde de la Chine dans ce pays. Pékin a financé ce projet, l'un des nombreux qui ont permis à la Chine d'étendre son empreinte sur un continent en plein essor et riche en ressources naturelles, suscitant souvent la bienveillance de ses citoyens.

La rivalité mondiale entre les États-Unis et la Chine a été une toile de fond récurrente du voyage de Kamala Harris, et nulle part cela n'a été plus apparent qu'en Zambie et lors de sa précédente étape en Tanzanie.

Outre l'aéroport, la Chine a construit un stade de 60 000 places à Lusaka, ainsi que des routes et des ponts dans tout le pays. La Zambie, endettée à hauteur de plusieurs milliards de dollars, est responsable de l'ensemble des travaux de développement. La Tanzanie est un partenaire commercial majeur de la Chine et dispose d'une nouvelle école de formation politique financée par le Parti communiste chinois.

Cette évolution a alarmé Washington, et l'administration du président Joe Biden craint que l'Afrique ne glisse davantage dans la sphère d'influence de Pékin.

Kamala Harris a minimisé la question lors de son voyage, préférant se concentrer sur l'établissement de partenariats indépendants de la concurrence géopolitique. Elle a toutefois reconnu que les États-Unis ne disposaient que de peu de temps pour faire des percées sur le continent.

"Je pense qu'il y a une fenêtre, et nous avons fait un effort concerté et intentionnel pour démontrer notre engagement et notre volonté d'investir dans une relation", a-t-elle déclaré à la presse au début de son voyage. "Je pense que la fenêtre est définitivement ouverte aujourd'hui, et je pense que sur la base de ce que nous faisons maintenant, la fenêtre continuera à être ouverte. Mais cela dépendra des investissements que nous ferons à partir de maintenant pour créer l'élan nécessaire à la pérennité de cette approche".

Les racines de la Chine en Tanzanie et en Zambie sont profondes. Dans les années 1970, Pékin a construit le chemin de fer de Tazara entre la Zambie, pays enclavé, et le port tanzanien de Dar es Salaam, permettant ainsi aux exportations de cuivre de contourner la Rhodésie, gouvernée par la minorité blanche, et l'Afrique du Sud, où sévit l'apartheid

Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial bilatéral de l'Afrique, avec 254 milliards de dollars de transactions en 2021, selon l'Institut américain de la paix. Cela représente quatre fois le montant des échanges entre les États-Unis et l'Afrique. En outre, dans les relations avec Pékin, les admonestations sur la démocratie sont moins nombreuses qu'avec Washington.

"La plupart des pays africains ne s'excusent pas, à juste titre, de leurs liens étroits avec la Chine", a tweeté jeudi le vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo. "La Chine se montre là où et quand l'Occident ne veut pas et ou est réticent".

Le sénateur Chris Coons, un démocrate du Delaware qui a travaillé sur les questions africaines au Congrès, a exprimé sa frustration face à l'influence croissante de la Chine dans ce pays.

"Nous sommes passés du statut de premier partenaire commercial ou de premier partenaire d'investissement dans deux douzaines de pays à celui de premier partenaire commercial et d'investissement de la Chine", a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force 2, lors du vol vers le Ghana au début du voyage de Mme Harris. "Je pense que le défi que nous devons relever au cours de cette décennie est de remédier à cette situation".

M. Biden a pris des mesures en ce sens, notamment en organisant un sommet pour les dirigeants africains en décembre, au cours duquel il a annoncé qu'il souhaitait consacrer 55 milliards de dollars au continent dans les années à venir.

Mme Harris a également fait des annonces au cours de son voyage, notamment plus d'un milliard de dollars de fonds publics et privés pour le développement économique, 100 millions de dollars pour l'aide à la sécurité en Afrique de l'Ouest et 500 millions de dollars pour faciliter le commerce avec la Tanzanie.

Toutefois, le scepticisme règne quant à la capacité des États-Unis à tenir leurs promesses, et Mme Harris a été confrontée à des indices peu subtils montrant que l'Afrique attendait davantage. Par exemple, les présidents du Ghana et de la Tanzanie ont déclaré sans ambages qu'ils espéraient que M. Biden choisirait de visiter leurs pays lors de son voyage en Afrique prévu pour la fin de l'année, qui serait sa première visite sur le continent en tant que président.

À titre de comparaison, la Tanzanie a été l'un des premiers pays visités par le président chinois Xi Jinping après son accession à la présidence en 2013. Et après que Xi a obtenu un troisième mandat, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a été le premier chef d'État africain à se rendre à Pékin.

"Kamala fait face à la domination chinoise en Tanzanie", a tweeté mercredi la publication Tanzania Business Insight.

Ian Johnson, un ancien journaliste basé en Chine qui travaille au Council on Foreign Relations, basé aux États-Unis, a déclaré que Pékin présentait une image puissante dans le monde en développement, celle d'un pays qui a rapidement construit son économie et sorti une grande partie de sa population de la pauvreté.

Les dirigeants africains pensent "voyons ce que nous pouvons apprendre de la Chine", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il y a une certaine fascination pour la façon dont ils l'ont fait".

M. Johnson a également déclaré que la Chine voyait l'Afrique différemment des États-Unis. "Nous avons tendance à considérer l'Afrique comme une série de problèmes - guerres, famines, etc. Mais aux yeux de la Chine, l'Afrique est bien plus une opportunité".

Edem Selormey, qui mène des recherches sur l'opinion publique au Centre ghanéen pour le développement démocratique, estime que ce sentiment est souvent réciproque. "L'influence de la Chine en Afrique est largement perçue comme positive. "Et les États-Unis sont à la traîne de la Chine à cet égard".

La différence, a-t-elle ajouté, porte souvent sur "ce que les citoyens voient sur le terrain", comme les projets d'infrastructure, et "les États-Unis sont absents de ce tableau depuis un certain temps".

John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, a déclaré que la dette qui découle de l'implication de la Chine est en fin de compte corrosive. Selon lui, les dirigeants africains "commencent à se rendre compte que la Chine n'est pas vraiment leur amie". "Les intérêts de la Chine dans la région sont purement égoïstes, contrairement à ceux des États-Unis".

Ce sentiment suscite des moqueries dans certains coins de l'Afrique.

"L'Amérique joue le rôle d'un grand Oncle Sam en essayant de défendre les pays africains contre ce qu'ils pensent être l'empiètement de la Chine sur la liberté des pays africains par le biais de ces prêts", avance Mohamed Issa Hemed, analyste basé en Tanzanie."La Chine a une longueur d'avance sur les États-Unis à bien des égards".

Daniel Russel, un ancien fonctionnaire du département d'État qui travaille aujourd'hui à l'Asia Society Policy Institute, a résumé le point de vue africain en disant : "Assez de sermons" à propos de la Chine. "Ils ont quelque chose que nous voulons. Et ils l'ont ici même".

En ce qui concerne les espoirs des États-Unis pour l'Afrique, a-t-il ajouté, "on ne peut pas faire mieux avec rien".