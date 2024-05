Changement climatique : une vague de chaleur frappe le Pakistan

**Au Pakistan, des centaines de personnes ont été victimes de coups de chaleur ce jeudi, provoqués par la vague de chaleur intense qui s’abat sur le pays.**Les températures, au-dessus des niveaux normaux en raison du changement climatique, ont atteint 49 degrés Celsius à Mohenjo-daro la veille.

Une ville de la province méridionale du Sindh, fortement touchée par les pluies de mousson provoquées par le climat et les inondations dévastatrices.

"C'est le changement climatique qui provoque parfois des pluies abondantes, comme celles de 2022. Avant cela, nous avons eu une inondation en 2010. Les vagues de chaleur se produisent en raison de l'augmentation de la température. En fait, nous avons transformé Karachi en une jungle de béton, et je pense que la couverture végétale de Karachi représente à peine cinq pour cent." , a déclaréDr Amir Alamgir, professeur adjoint, Institut d'études environnementales, Université de Karachi.

Les inondations de 2022 ont causé d'importants dégâts dans les provinces du Sindh et du Baluchistan, et 1 739 personnes ont été tuées dans tout le pays.

Aujourd’hui les autorités ont exhorté la population à rester à l'intérieur, à s'hydrater et à éviter les déplacements inutiles. Seuls les ouvriers continuent d’aller au travail par nécessité pour nourrir leurs familles.

Jeudi, l'organisation non gouvernementale Save the Children a déclaré que plus de la moitié des enfants pakistanais en âge d'être scolarisés, soit environ 26 millions de personnes, ne pourront pas aller en classe pendant une semaine en raison de la canicule.

La fermeture des écoles au Pendjab signifie que 52 % des élèves du pays ne seront pas scolarisés.

"Les gens, de leur propre chef, ont mis à disposition de l'eau potable froide pour d'autres personnes sur les routes. Mais le gouvernement devrait le faire, en particulier pour les femmes, pour ceux qui attendent les bus sur les routes. Les bus exploités par le gouvernement devraient également avoir de l'eau potable. Il fait trop chaud à Karachi. Le gouvernement devrait prendre des mesures. Pour l'instant, les gens aident les autres.", a indiquéMajid Ali, habitant de Karachi.

Le service ambulancier de l'État transporte désormais des bouteilles d'eau et de la glace pour fournir un traitement d'urgence aux victimes de la chaleur, ont déclaré les responsables de la santé.

Ce mois-ci, les températures devraient grimper jusqu'à 55°C (131°F), selon les prévisions météorologiques. Les températures diurnes dépassent de 8 degrés Celsius (46 degrés Fahrenheit) les températures moyennes enregistrées en mai au cours des 20 dernières années, ce qui fait craindre des inondations dans le nord-ouest du pays en raison de la fonte des glaciers.

Cette année, le Pakistan a enregistré le mois d'avril le plus humide depuis 1961, avec plus du double des précipitations mensuelles habituelles. Les fortes pluies du mois dernier ont tué