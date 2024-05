Tunisie : une activiste arrêtée pour son soutien aux migrants subsahariens

Une militante anti-discrimination tunisienne a été arrêtée cette semaine dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent, alors que les conditions dangereuses et désastreuses auxquelles sont confrontés les migrants et leurs défenseurs ne cessent de s'aggraver.

Saadia Mosbah, qui est noire, a été placée en garde à vue et son domicile a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur le financement de l'association Mnemty qu'elle dirige.

Elle a été arrêtée après avoir publié sur les réseaux sociaux un message condamnant le racisme dont elle faisait l'objet en raison de son travail de la part de personnes l'accusant d'aider les migrants d'Afrique subsaharienne, a déclaré Bassem Trifi, président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme.

Son arrestation est le dernier exemple en date des problèmes auxquels sont confrontés les migrants en Tunisie, alors que les autorités redoublent d'efforts pour surveiller le littoral où de nombreux migrants embarquent sur des bateaux dans l'espoir de rejoindre l'Europe.

Lors d'une réunion du conseil de sécurité nationale consacrée à l'immigration clandestine, le président tunisien Kais Saied a déclaré mardi que les associations qui reçoivent des fonds étrangers substantiels étaient des "traîtres et des agents" et ne devaient pas se substituer au rôle de l'État dans la gestion de l'immigration et la lutte contre la traite des êtres humains.

Affrontements

Cette année, moins de migrants ont entrepris la dangereuse traversée de la mer Méditerranée en raison des conditions météorologiques et du renforcement de la sécurité aux frontières. Mais les groupes de défense des droits de l'homme soulignent que les efforts déployés pour limiter les traversées n'ont pas permis de protéger les dizaines de milliers de migrants bloqués en Tunisie.

Plus de 80 migrants ont été arrêtés à Tunis la semaine dernière après des affrontements avec les forces de l'ordre alors qu'elles nettoyaient des campements dans la capitale qui "troublaient la paix", selon Radio Mosaïque de Tunisie.

Des centaines de migrants avaient campé près des sièges de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et de l'Organisation internationale pour les migrations, exigeant souvent que les agences les rapatrient en dehors de la Tunisie. Les forces de l'ordre ont utilisé des engins lourds pour raser leurs tentes, puis les ont transportés en bus hors de la ville vers "une destination inconnue", a déclaré Romdhane Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

"La Tunisie aggrave la crise et promeut l'idée qu'il n'y a pas de solution", a déclaré M. Ben Amor à Radio Mosaïque.

Drames en mer

L'ONG estime que 244 migrants - dont la plupart ne sont pas originaires de Tunisie - sont morts ou ont disparu le long de la côte méditerranéenne du pays cette année, dont 24 dont les corps ont été retrouvés la semaine dernière.

Dans un rapport basé sur des données gouvernementales publié lundi, l'ONG note que le nombre de migrants sans papiers traversant la Méditerranée en bateau a diminué alors que les autorités tunisiennes font état d'un nombre croissant d'interceptions. C'est le cas à la fois pour les migrants en provenance de Tunisie et pour ceux qui traversent le pays en direction de l'Europe.

En avril, les autorités ont déjoué directement 209 tentatives de migration et ont empêché au total plus de 8 200 migrants d'atteindre l'Italie, la plupart provenant de pays d'Afrique subsaharienne. Les garde-côtes tunisiens ont empêché plus de 21 000 migrants d'atteindre l'Italie cette année.

La gestion des migrations afin d'éviter les scènes de chaos et de désespoir sur les côtes italiennes est une priorité absolue pour les dirigeants européens, notamment pour la Premiere ministre italienne, Giorgia Meloni, qui s'est rendue à Tunis à quatre reprises cette année.

Les responsables nord-africains et européens ont cherché à freiner le trafic d'êtres humains et à mieux surveiller les frontières et les côtes afin d'éviter les décès en mer. Cependant, des milliers de migrants fuyant les conflits, la pauvreté, les persécutions ou espérant une vie meilleure ont continué à faire le voyage. Ils prennent des bateaux depuis la côte au nord de Sfax, la deuxième plus grande ville de Tunisie, jusqu'aux îles italiennes comme Lampedusa, à environ 130 km de là.

Aides au développement

L'Union européenne espère limiter les migrations grâce à des politiques telles que l'aide au développement, le retour et le rapatriement volontaires des migrants et l'établissement de liens plus étroits avec les gouvernements des pays voisins qui surveillent leurs frontières. Au cours de l'année écoulée, elle a promis des milliards de dollars à des pays tels que la Tunisie, la Mauritanie et l'Égypte pour leur fournir une aide gouvernementale générale, des services aux migrants et des patrouilles frontalières.

Bien que les dirigeants européens aient salué l'accord de 1,1 milliard de dollars conclu avec la Tunisie comme un modèle, M. Saied s'est engagé à ne pas permettre au pays de devenir un "garde-frontière" pour l'Europe.

Moins d'un tiers des migrants ont atteint l'Italie en 2024 par rapport à la même période de l'année dernière, selon les chiffres du 8 mai du ministère italien de l'Intérieur. L'agence des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué que plus de 24 000 migrants avaient voyagé de la Tunisie vers l'Italie au cours des quatre premiers mois de 2023, alors que moins de 8 000 avaient réussi à faire le voyage au cours de la même période cette année.