Nigeria : pénurie de carburant dans les grandes villes

Les Nigérians ont fait la queue pendant des heures pour acheter du carburant dans les grandes villes mardi, alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à sa dernière pénurie de carburant, ce qui entraîne des difficultés supplémentaires pour des millions de personnes déjà en proie à la crise économique.

La pénurie de carburant a entraîné une augmentation des coûts de transport dans le pays, où de nombreuses personnes dépendent des transports publics. Les autorités ont imputé la pénurie à des ruptures d'approvisionnement dues à des problèmes logistiques. Les files d'attente vers les stations-service s'étendaient jusqu'à 3 kilomètres dans certaines villes, notamment dans la capitale nationale, Abuja.

Le Nigeria est l'un des principaux producteurs de pétrole brut d'Afrique, mais les pénuries d'essence sont monnaie courante, principalement en raison des grèves fréquentes et des ruptures d'approvisionnement. Comme par le passé, la société pétrolière nationale du Nigeria a accusé les compagnies pétrolières d'exploiter la situation actuelle pour maximiser leurs profits.

Le Nigeria dépend fortement des importations de carburant en raison des performances insuffisantes de ses raffineries. La plus grande raffinerie d'Afrique a récemment ouvert ses portes à Lagos, le centre économique du Nigeria, et devrait augmenter la capacité de raffinage. Toutefois, cette installation privée ne produit encore que du diesel et du carburant d'aviation.

Le prix du carburant dans de nombreuses stations-service d'Abuja a déjà augmenté de plus de 15 % par rapport au prix habituel de 675 nairas (50 cents) le litre. Les prix varient dans d'autres villes du pays.

La crise du carburant entraîne des difficultés pour les nombreuses entreprises qui utilisent des générateurs en raison de l'irrégularité chronique de l'approvisionnement en électricité au Nigeria, qui s'est aggravée au cours des dernières semaines.

Dans certains quartiers d'Abuja et de Lagos, la moitié des routes était remplie d'embouteillages de propriétaires de voitures particulières et de chauffeurs de taxi, dont certains s'étaient garés près des stations-service pendant la nuit pour acheter du carburant plus tôt.

"Je n'ai rien fait aujourd'hui depuis le matin, car comment voulez-vous travailler quand il n'y a pas de carburant ?", s'interroge Farouk Ibrahim, chauffeur de taxi à Abuja. Père de deux enfants, M. Ibrahim a déclaré que sa plus grande préoccupation était de trouver de l'argent pour rentrer chez lui et préparer le repas du lendemain.

"Pas de carburant, pas de lumière, même manger est un problème", a-t-il déclaré depuis une file d'attente de carburant dans le quartier de Garki à Abuja.