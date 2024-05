Les Ougandais hésitent à se faire vacciner contre la fièvre jaune

L'Ouganda a lancé en avril une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune, maladie transmise par les moustiques. Sauf que la campagne rencontre une faible adhésion de la population.

Il n'existe pas de traitement spécifique pour le virus de la fièvre jaune, potentiellement mortel.

Il existe cependant un vaccin qui, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), confère une protection à vie contre la maladie.

Dans une université de la banlieue de Kampala, la capitale ougandaise, ces étudiants se sont présentés pour se faire vacciner dans le cadre du programme gouvernemental de vaccination de masse.

Il s'agissait de la deuxième phase de la campagne, qui devait se dérouler entre le 2 et le 8 avril, mais qui a été prolongée d'une semaine en raison du faible taux de participation.

L'année dernière, en juin 2023, le gouvernement avait lancé une campagne visant à vacciner 13 millions de personnes.

Les programmes de vaccination de masse de 2023 et 2024 étaient censés fournir suffisamment de vaccins pour protéger 27 millions de personnes.

Mais à ce jour, seules 12 millions de personnes ont été vaccinées et l'hésitation à vacciner empêche le gouvernement d'atteindre son objectif d'éradiquer le virus transmis par les moustiques dans le pays.

Selon les experts, la fièvre jaune représente une menace importante pour la sécurité sanitaire mondiale, en particulier en Afrique centrale et en Amérique du Sud.

Selon l'OMS, 27 pays d'Afrique, dont l'Ouganda, ont été classés comme présentant un risque élevé de fièvre jaune, 90 % des cas signalés dans le monde se produisant sur le continent.

Les symptômes comprennent la fièvre, les maux de tête, la jaunisse, les douleurs musculaires, les nausées, les vomissements, la fatigue et les saignements du nez et des yeux.

L'OMS estime qu'il y a entre 84 000 et 170 000 cas graves de fièvre jaune en Afrique chaque année, et que la moitié de ces cas sont mortels.

Le docteur Michael Baganizi est le directeur du programme national élargi de vaccination de l'Ouganda.

Selon lui, des cas sporadiques de la maladie ont été enregistrés au début de l'année.

Il pense que même un seul cas peut devenir un risque national pour la santé.

« L'Ouganda, comme vous le savez, est l'un des 27 pays qui sont encore considérés comme des pays à haut risque dans le monde, ce qui signifie qu'il y a un risque élevé de contracter la fièvre jaune dans le pays.

Il pense que la réticence des gens à se faire vacciner est due au fait que la maladie n'est pas aussi connue que d'autres, comme le paludisme.

James Odite est infirmier diplômé dans un hôpital privé de Kampala, l'un des centres de vaccination désignés par le gouvernement.

Il explique que l'établissement dispose encore de centaines de doses de vaccin contre la fièvre jaune qui n'ont pas été utilisées.

M. Odite explique que la plupart des personnes venues se faire vacciner étaient des gens qui voulaient se rendre dans un autre pays où le vaccin est une condition légale d'entrée.

« La participation a été faible au cours des premières semaines parce que les gens doutaient du vaccin, ils se demandaient pourquoi le gouvernement lançait une campagne de vaccination contre la fièvre jaune et se posaient des questions sur le fait que le gouvernement voulait leur donner des vaccins périmés », explique M. Odite.

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour les personnes qui entrent en Ouganda ou qui en sortent, de sorte que les personnes qui acceptent l'offre d'un vaccin gratuit sont généralement des voyageurs, selon Odite.

Bien qu'il soit conseiller municipal et qu'il participe à l'élaboration des lois locales à Kampala, Mosh Ssendi est farouchement opposé au programme de vaccination.

Il estime que les effets de la maladie sont exagérés pour encourager les gens à se faire vacciner.

Mais Ssendi estime que les gens devraient avoir la possibilité de développer une réponse immunitaire en survivant à une infection.

« Nous sommes censés renforcer l'immunité, et non introduire des produits chimiques dans leur corps. Lorsqu'il s'agit d'enfants, c'est pourquoi j'ai personnellement appelé l'école où va mon fils, et je leur ai dit que je ne voulais pas entendre parler d'une vaccination de masse", déclare-t-il.

Baganizi pense que le public est prêt à prendre le risque de contracter la fièvre jaune parce que la plupart des gens ne l'ont jamais vue de près.

« La fièvre jaune, on en parle, mais peu de gens l'ont vue », explique-t-il.

« Le paludisme, presque tous les ménages savent de quoi vous parlez, mais la fièvre jaune n'est pas la même, même si la menace peut être plus grande », explique-t-il.

« Il est donc encore plus difficile d'éduquer le public, car si je n'ai pas vu la maladie, si je n'ai pas vu un voisin atteint de la maladie, si je n'ai pas vu quelqu'un qui est mort de la maladie, j'ai l'impression que je ne suis pas menacé », ajoute-t-il.

Baganizi sait qu'il a du pain sur la planche pour convaincre un public sceptique de se faire vacciner, mais il n'abandonne pas son combat contre le virus mortel.