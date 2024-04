USA : à Chicago, l'aide aux migrants attise les tensions raciales

Chicago est l’une des nombreuses grandes villes américaines aux prises avec une vague de migrants.

Avec l'aide de fonds étatiques et fédéraux, la ville a dépensé plus de 300 millions de dollars pour fournir un logement, des soins de santé et bien plus encore à plus de 38 000 migrants, pour la plupart sud-américains.

La rapidité avec laquelle ces fonds ont été rassemblés a suscité un ressentiment généralisé parmi les Noirs de Chicago. Mais les dirigeants communautaires tentent d’apaiser les tensions raciales et de canaliser les frustrations du public vers une action pour le bien commun.

Le révérend Chauncey D. Brown, pasteur de la Second Baptist Church de Maywood, dans l'Illinois, une banlieue de Chicago, a déclaré : « Il y a des sans-abri mal desservis, il y a un taux élevé de crimes violents, et de l'argent est trouvé pour ceux qui viennent tout juste d'obtenir ici. Mais qu'en est-il de ceux qui vivent dans des quartiers qui ont été dépourvus de banques, d'épiceries, d'éducation de qualité, et tout d'un coup, un groupe arrive et cela provoque de l'animosité entre les citoyens et les citoyens. la nouvelle génération de personnes qui arrivent.

Après près de deux ans d’acrimonie, la ville a commencé à restreindre certains logements pour les migrants – ce qui a provoqué sa propre réaction. La ville a commencé le mois dernier à expulser les migrants qui ont dépassé la limite de 60 jours dans les refuges, suscitant la condamnation des groupes de défense des droits des immigrés et des habitants inquiets pour la sécurité publique.

Richard Wallace, leader communautaire local et directeur exécutif d’Equity and Transformation à Chicago, estime que les migrants récents arrivent dans la ville à la recherche de meilleures opportunités. "Et la seule manière dont je pense que nous pouvons préserver ce rêve, c'est vrai, c'est en construisant une solidarité raciale afin qu'il n'y ait pas de compétition", a déclaré Wallace.