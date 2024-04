L'Égypte et la Turquie appellent à la désescalade au Moyen-Orient

Les ministres des Affaires étrangères de Turquie et d'Égypte ont appelé samedi à la désescalade des tensions au Moyen-Orient lors d'une réunion d'information conjointe à Istanbul.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, a appelé Israël et le Hamas à « faire preuve de retenue et à ne pas glisser vers un cadre plus large de confrontation militaire ».

"La confrontation militaire, qu'elle soit directe ou indirecte, ne sert ni les intérêts du peuple palestinien ni la stabilité de la région", a-t-il déclaré.

"L'occupation des terres palestiniennes par Israël et le soutien inconditionnel de l'Occident sont l'une des principales raisons de l'instabilité au Moyen-Orient", a ajouté le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.

Il a également averti que « l'instabilité » au Moyen-Orient avait le « potentiel de déclencher des divisions mondiales ».

"Les autres pays ne devraient pas penser qu'ils ne seront pas affectés par cette situation", a-t-il déclaré aux journalistes.

Leurs commentaires interviennent le jour même où les autorités irakiennes ont déclaré qu'elles enquêtaient sur une explosion qui a frappé une base appartenant aux Forces de mobilisation populaire, une coalition de milices alliées à l'Iran, tuant une personne et en blessant huit.

Les responsables de la milice avaient initialement décrit l’explosion sur la base militaire de Kalsu, au nord de Babylone – une ancienne base américaine qui a été cédée à l’armée irakienne en 2011 – comme une frappe aérienne, attribuant la responsabilité aux forces américaines.

Le commandement central américain a nié dans un communiqué avoir mené des frappes aériennes en Irak.