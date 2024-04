Kenya : Fridays for Future marche contre les énergies fossiles

Alors que leur pays est frappé de plein fouet par les effets du dérèglement climatique, des kenyans ont battu le pavé à Kisumu. Une marche contre les énergies fossiles en lien avec l’action mondiale pour le climat organisée ce vendredi.

"Alors que nous nous dirigeons vers l'INC4 (Programme des Nations unies pour l'environnement) pour l'élaboration d'un traité juridiquement contraignant sur le plastique, nous demandons à notre gouvernement d'approuver l'élaboration de ce traité et d'en faire partie, afin que nous puissions avoir quelque chose qui oblige les entreprises multinationales à être responsables du plastique qu'elles produisent. Nous demandons également la fin de la finance fossile et une transition juste et globale des combustibles fossiles vers les énergies propres", a déclaré George Bush, activiste climatique de Friday for Future et membre des champions de l'environnement de Kisumu.

Les manifestants ont sonné l’alerte sur l’urgence climatique. Alors que 2023 a battu le record de l’année la plus chaude. Le Kenya n’a pas été épargné.

‘’Nous connaissons des phénomènes météorologiques qui perdurent, comme les périodes de précipitations de janvier à avril, à Kisumu, au Kenya. Nous avons des inondations, ce qui n'est pas prévu à cette période de l'année. Cela a entraîné le déplacement de personnes, ainsi que la destruction de biens et d'entreprises. Actuellement, de nombreuses personnes ont également des problèmes de santé en raison de la stagnation de l'eau, le lac reprenant ce qui lui appartient", a déclaré Emmy Julie Juma, activiste climatique et écologiste.

Selon Climate Action Tracker, aucun pays n'a mis en place de politiques compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels.