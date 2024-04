Les Émirats arabes unis sous le choc après des pluies records

Dubaï, connue pour ses gratte-ciels étincelants et son ciel sans nuages, a été plongée dans le chaos alors que des pluies diluviennes d'une ampleur historique ont frappé la ville, dépassant tout ce qui avait été enregistré depuis près de sept décennies.

Les autorités émiraties ont été prises au dépourvu par cette tempête imprévisible, qui a débuté lundi soir et a rapidement transformé les rues en torrents d'eau impétueux.

Les images impressionnantes ont montré des avions à l'aéroport international de Dubaï, qui est habituellement le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, roulant à travers des eaux stagnantes, tandis que les passagers tentaient désespérément d'atteindre les terminaux.

À la fin de la journée de mardi, plus de 142 millimètres de pluie avaient été enregistrés, dépassant largement la moyenne annuelle pour la région. Cette pluie torrentielle a également frappé d'autres parties des Émirats, provoquant des perturbations dans plusieurs émirats, dont Ras al-Khaimah et Fujairah.

Les conséquences ont été dévastatrices : des routes impraticables, des véhicules bloqués, des maisons submergées et des infrastructures publiques paralysées. Les équipes de secours ont été déployées en urgence pour aider les résidents pris au piège par les inondations, tandis que les écoles et les bureaux gouvernementaux ont été largement fermés en prévision de la tempête.

Alors que la ville se remet lentement de cette catastrophe météorologique, des enquêtes sont en cours pour évaluer les dommages et déterminer les causes de cet événement exceptionnel. Pourtant, ces inondations rappellent de manière poignante la fragilité de la région face aux caprices de la nature, malgré son image de modernité et de prospérité.