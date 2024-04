Cinéma : coup d'envoi du Festival de Film des BRICS à Moscou

Le Festival du film des BRICS démarre en Russie dans le cadre du Festival international du film de Moscou.

Le festival du film des Brics s'est ouvert vendredi à Moscou. Il s'agit d'un événement qui met en avant les productions cinématographiques des cinq pays membres du groupe BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et désormais Egypte et Iran.

"Nous espérons qu'avec la plateforme du Festival du film des BRICS, nous pourrons promouvoir la coopération et les échanges cinématographiques entre la Chine et la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Iran, l'Egypte et d'autres pays." A déclaré, Zhao Shuguang, critique de cinéma chinois.

Cette année, le Festival du film des BRICS est inclus au programme du Festival international de film de Moscou. Les organisateurs entendent célébrer la diversité culturelle entre les membres de cette coalition internationale.

"Le cinéma est une forme d'art qui nous permet de dire aux gens qui nous sommes, vous voyez les battements de cœur dans les histoires racontées. Et en tant que pays différents qui forment les BRICS, nous apprenons à échanger et à mieux nous connaître et à apprécier nos valeurs réciproques." Affirme, Florence Masebe, acteur sud-africain.

Au programme de ce festival du film des BRICS, les projections de huit productions provenant de Russie, d'Inde, de Chine, du Brésil, d'Iran, d'Afrique du Sud et d'Egypte.

"Je pense qu'il s'agit d'une excellente collaboration, ce festival du film des BRICS fera certainement la différence entre les pays des BRICS." Dit, Yirgashewa Teshome, producteur éthiopien

Jusqu'au 26 avril, ce sont plus de 70 productions occidentales qui seront présentées au festival international du film dans la capitale Russe.