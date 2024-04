Russie : 3 présumés terroristes arrêtés au Daghestan

La Russie a déclaré avoirdémantelé une "cellule terroriste" dans le sud du territoire, au Daghestan. L'organisation estsuspectée d'être impliquée dans l'attentat du 22 Mars à Moscou.

Les services de sécurité russes ont annoncé avoir arrêté très tôt dimanche matin trois hommes qui planifiaient des attaques terroristes dans la région.

Les membres de cette "cellule terroriste" sont également suspectés d'avoir fourni des armes et de l'argent aux auteurs présumés de l'attentat du 22 mars près de Moscou dans une salle de concert.

Le comité antiterroriste du pays a déclaré que les suspects avaient été arrêtés lors des perquisitions à Makhatchkala et Kaspiisk et que des armes et des munitions avaient été trouvées dans leurs appartements.

L'opération n'a pas fait de victimes, a déclaré le dirigeant du Daghestan, Sergueï Melikov, dans un communiqué publié sur Telegram.

Le gouverneur a également ajouté que les suspects ont été retrouvés et arrêtés après le renforcement des mesures de sécurité dans la région suite à l'attentat de la semaine dernière ayant fait 144 morts à Moscou.