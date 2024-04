Afrique du Sud : un paysage électoral complexe, l'ANC menacé

À l'approche d'élections cruciales, le climat politique est très tendu en Afrique du Sud. L'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, est en ballottage défavorable. Les crises internes et les allégations de corruption ont fait voler en éclats, la confiance des électeurs.

« Les élections de 2024 en Afrique du Sud seront un ensemble consécutif d’élections où nous verrons pour la première fois un ancien président comme Jacob Zuma contre le Congrès national africain. Les Sud-Africains n'accorderont pas leur quitus au parti comme ce fut toujours le cas depuis 94. » Déclare, Musa Mdunge, Analyste politique.

L’Afrique du Sud a longtemps été réputée pour sa riche histoire de démocratie. Cependant, le pays fait face à de nombreux défis. L’inégalité économique, le chômage, la pauvreté ont creusé le fossé socio-économique dans le pays.

De nouveaux partis occupent le paysage politique, tenter de recoller les morceaux, avec des factions dissidentes des principaux partis au nom du changement.

« Build One South Africa a été lancé en septembre 2022 et pour redonner le pouvoir aux communautés. Nous nous sommes donc assurés d’avoir des candidats qui viennent des communautés, qui sont approuvées par les communautés et qui sont choisies par les communautés. Nos politiques viennent en fait des collectivités, et elles redonnent du pouvoir à la collectivité. » Affirme, Nobuntu Hlazo-Webster Chef adjoint de Build One Saouth Africa.

Pour la première fois, plus de 50 partis sont engagés pour un scrutin dans le pays. De nombreux nouveaux partis, qui défient les poids lourds confirmés de la scène politique actuelle.

« La candidature de Jacob Zuma au poste de député, peut compter énormément. Cela signifie que pour la première fois, l’ANC, le DA et l'IFP auront besoin l’un de l’autre, car si ces trois partis peuvent s'unir, ils rassembleront probablement environ 62,5 % de l’électorat. » Déclare, Musa Mdunge.

La Commission électorale indépendante est à pied d'œuvre. L’impression des bulletins de vote est en cours. Un nouveau discours émerge, porté par les défis auxquels le pays est confronté avec les aspirations du peuple. Les choix à venir auront une grande importance pour l’avenir de l’Afrique du Sud, vers une nation plus inclusive, prospère et unie.