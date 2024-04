Le Royaume-Uni vise une "génération sans tabac"

Les députés britanniques soutiennent un projet de loi historique visant à éliminer progressivement le tabagisme.

Annoncé par le premier ministre conservateur Rishi Sunak l'année dernière, le projet vise à interdire la vente de cigarettes à toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009 et à limiter les arômes afin d'empêcher la dépendance à la nicotine chez les jeunes.

En effet, les députés ont voté mardi 16 avril en faveur du projet de loi selon lequel la vente des produits contenant du tabac serait interdite aux jeunes âgés de moins de quinze ans, aujourd'hui.

Au Royaume-Uni, le nombre de fumeurs a diminué de deux tiers depuis les années 70, mais 6,4 millions de personnes dans le pays fument encore.

S'il est adopté, ce projet de loi dotera la Grande-Bretagne de mesures anti-tabac parmi les plus strictes au monde permettant ainsi de lutter contre ce fléau. Le gouvernement affirme que ce projet créera la "première génération sans tabac" de la Grande-Bretagne.

En effet, selon les autorités, le tabagisme est la première cause de mortalité du pays. Il est à l'origine de 80 000 décès par an au Royaume-Uni et reste une cause d'invalidité et de mauvaise santé.