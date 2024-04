Kenya : Hellen Obiri double championne du marathon de Boston

La Kényane Hellen Obiri est devenue la première femme en 19 ans à remporter deux marathons de Boston consécutifs.

En devançant sa compatriote Sharon Lokedi dans les dernières étapes de la course du Patriots' Day lundi, Obiri a franchi la ligne d'arrivée en deux heures, 22 minutes et 37 secondes, soit 59 secondes de moins que son temps de l'an dernier.

Le Kenya n’est pas en reste puisque deux de ses compatriotes ont suivi Obiri sur le podium.

Lokedi a pris la deuxième place, à huit secondes, et la Kenyane Edna Kiplagat, deux fois ancienne championne, la troisième.

Double médaillée olympique, Hellen Obiri a déjà Paris 2024 en ligne de mire. Elle espère maintenant représenter le Kenya en France, le triomphe de Boston servant de terrain d'essai idéal.

L'Éthiopien Sisay Lemma a dominé la course masculine, se détachant du peloton dès les premières étapes pour s'imposer en deux heures, six minutes et 17 secondes.

Il est suivi sur le podium par son compatriote Mohammed Esa qui prend la deuxième place puis du kényan Evans Cebet qui prend la troisième.