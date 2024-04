Inondations au Kenya : des dizaines de personnes portées disparues

Un barrage s'est effondré dans l'ouest du Kenya tôt lundi, faisant au moins 45 morts et des dizaines de disparus après qu'un mur d'eau a balayé des maisons et coupé une route principale, a déclaré le ministère de l'Intérieur.

Le barrage Old Kijabe, situé dans la zone de Mai Mahiu, dans la région de la vallée du Rift, qui est sujette à des crues soudaines, s'est effondré et l'eau s'est déversée en aval, emportant avec elle de la boue, des rochers et des arbres déracinés, a déclaré Stephen Kirui, un responsable de la police, à l'Associated Press.

Des véhicules ont été enchevêtrés dans les débris sur l'une des autoroutes les plus fréquentées du Kenya et des ambulanciers ont soigné les blessés alors que les eaux submergeaient de vastes zones.

Susan Kihika, gouverneur du comté de Nakuru, a visité les zones sinistrées et a déclaré aux spectateurs : « Nous sommes en train de faire le tour de tous nos barrages et d'évacuer l'eau pour que cela ne se reproduise pas ».