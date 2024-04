RDC : une dizaine de morts suite à des attaques des ADF

Un responsable local dans l'est de la République Démocratique du Congo a déclaré ce lundi que des rebelles liés aux extrémistes ont attaqué des villages au cours du week-end, tuant au moins 11 personnes, incendiant des véhicules et emportant des biens.

Les agressions, survenues samedi, ont été confirmées dimanche par le maire. Ces rebelles sont actifs depuis un certain temps dans la région frontalière proche de l’Ouganda.

Les Nations Unies ont récemment rapporté que près de 200 personnes avaient perdu la vie dans cette région rien que cette année.

Dans une zone, 11 corps ont été retrouvés à quatre endroits différents de la commune de Mulekera, selon le maire, Ngongo Mayanga. Mulekera se trouve près de la ville de Beni, dans la province du Nord-Kivu.

L'Est du Congo est ravagé par un conflit depuis des décennies, alors que plus de 120 groupes armés se battent pour le contrôle de précieuses ressources minières et certains tentent de protéger leurs communautés.

Les massacres perpétrés par les rebelles sont fréquents. La violence a conduit plus de 7 millions de personnes à fuir leur foyer, selon l'ONU.