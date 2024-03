Les USA considèrent leurs options pour rester au Niger

Le Pentagone travaille avec les autorités nigériennes pour trouver un moyen de maintenir les troupes américaines dans le pays - une base essentielle pour les opérations de lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne - à la suite d'une directive du week-end les enjoignant de quitter le pays.

La semaine dernière, une délégation de haut niveau de responsables américains, dont la secrétaire d'État adjointe aux Affaires africaines Molly Phee, la secrétaire d'État adjointe à la Défense pour les affaires de sécurité internationale Celeste Wallander et le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, le général Michael Langley, s'est rendue au Niger pour rencontrer des membres de la junte militaire.

La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré lundi que les responsables américains avaient eu des discussions "longues et directes" avec les membres de la junte, discussions qui ont été en partie motivées par des préoccupations concernant les relations potentielles du Niger avec la Russie et l'Iran. "Nous avons été troublés par la voie dans laquelle le Niger s'est engagé", a déclaré Sabrina Singh.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les États-Unis suivaient de près les activités de défense de la Russie dans ce pays afin d'évaluer et d'atténuer les risques potentiels pour le personnel, les intérêts et les biens américains.

Samedi, à la suite de la réunion, le porte-parole de la junte, le colonel-major Amadou Abdramane, a déclaré que les vols américains au-dessus du territoire nigérien au cours des dernières semaines étaient illégaux. Insa Garba Saidou, un activiste local qui assiste les dirigeants militaires du Niger dans leurs communications, a critiqué les efforts des États-Unis pour forcer la junte à choisir entre ses partenaires stratégiques.

"Les bases américaines et le personnel civil ne peuvent plus rester sur le sol nigérien", a-t-il déclaré à l'Associated Press.

Sabrina Singh a déclaré que les États-Unis étaient au courant de la déclaration du 16 mars "annonçant la fin de l'accord sur le statut des forces entre le Niger et les États-Unis. Nous travaillons par les voies diplomatiques pour obtenir des éclaircissements. Il s'agit de discussions en cours et nous n'avons rien de plus à partager pour le moment".

Le porte-parole du département d'État, Vedant Patel, a déclaré que les discussions étaient motivées par la "trajectoire" du Niger. "Nous sommes en contact avec les autorités de transition afin d'obtenir des éclaircissements sur leurs commentaires et de discuter des prochaines étapes", a déclaré M. Patel.

La junte contrôle largement le Niger depuis juillet, date à laquelle des soldats mutinés ont chassé le président démocratiquement élu du pays et, quelques mois plus tard, ont demandé aux forces françaises de quitter le pays.

L'armée américaine comptait encore quelque 650 soldats au Niger en décembre, en grande partie regroupés dans une base plus éloignée de Niamey, la capitale du Niger. Sabrina Singh a indiqué que le nombre total de personnes encore présentes dans le pays, y compris les civils et les sous-traitants, s'élevait à environ 1 000.

La base nigérienne est essentielle pour les opérations antiterroristes des États-Unis au Sahel et a été utilisée pour des opérations de surveillance avec ou sans pilote, bien que Mme Singh ait indiqué que les seuls vols de drones effectués actuellement sont destinés à la protection des forces.

Au Sahel, les États-Unis ont également soutenu les troupes locales au sol, notamment en les accompagnant dans leurs missions. Cependant, ces missions accompagnées ont été réduites depuis que des soldats américains ont été tués lors d'une opération conjointe au Niger en 2017.