Guerre Israël-Hamas : Netanyahu veut toujours envahir Rafah

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réitéré sa promesse d'envahir la ville de Rafah, au sud de Gaza, où vivent environ 1,4 million de Palestiniens, dont la plupart ont été déplacés d'autres parties de la bande de Gaza.

"Cela se produira. Il y a une date", a déclaré M. Netanyahu dans une déclaration vidéo lundi, sans donner plus de détails.

Les États-Unis, le plus proche allié d'Israël, ont déclaré qu'une opération terrestre à Rafah serait une erreur et ont demandé à voir un plan crédible pour protéger les civils. M. Netanyahu s'est exprimé alors que des négociateurs israéliens se trouvent au Caire pour discuter des efforts internationaux visant à négocier un accord de cessez-le-feu avec le groupe militant palestinien Hamas.

Les troupes israéliennes se sont retirées dimanche de Khan Younis, une autre ville du sud de la bande de Gaza, mettant ainsi fin à une phase clé de la guerre. Les responsables de la défense affirment qu'ils se regroupent en vue d'une poussée vers Rafah.

Les Palestiniens qui ont visité Khan Younis lundi disent que la ville est désormais invivable, ce qui leur offre peu de chances de retourner chez eux dans l'immédiat. Beaucoup se sont réfugiés à Rafah.

Le ministère de la santé de Gaza a déclaré que le nombre de Palestiniens tués par la guerre s'élevait à 33 200 et que près de 76 000 personnes avaient été blessées. Le ministère ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants dans son décompte, mais précise que les femmes et les enfants représentent les deux tiers des morts.

La guerre a commencé le 7 octobre lorsque des militants du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et prenant environ 250 personnes en otage.