Nigeria : 10 ans après, Chibok pense toujours aux filles enlevées

Il ne se passe pas un jour sans que Lawan Zanna ne se souvienne de sa fille Aisha dans ses prières. Elle faisait partie des 276 élèves enlevées il y a dix ans lorsque des extrémistes islamistes ont fait irruption dans leur école dans le village de Chibok, au nord-est du Nigeria.

"Cela me met tellement en colère d'en parler", déclare M. Zanna, 55 ans, dont la fille fait partie des quelque 100 filles toujours portées disparues depuis les enlèvements de 2014 qui ont stupéfié le monde et déclenché la campagne mondiale #BringBackOurGirls sur les médias sociaux.

L'enlèvement de Chibok a été le premier enlèvement scolaire majeur dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis, au moins 1 400 élèves ont été enlevées, en particulier dans les régions du nord-ouest et du centre, ravagées par le conflit. La plupart des victimes n'ont été libérées qu'après le versement d'une rançon ou dans le cadre d'accords soutenus par le gouvernement, mais les suspects sont rarement arrêtés.

Cette année, pour marquer le dixième anniversaire d'une tragédie largement oubliée, des membres de la communauté de Chibok de l'État de Borno se sont réunis jeudi à Lagos, centre économique du Nigeria, pour assister à la projection de "Statues Also Breathe", un projet cinématographique collaboratif produit par l'artiste française Prune Nourry et l'université Obafemi Awolowo du Nigeria.

Sculptures

"Cette collaboration vise à sensibiliser au sort des jeunes filles toujours portées disparues tout en mettant en lumière la lutte mondiale pour l'éducation des filles", avance Prune Nourry.

Le film de 17 minutes s'ouvre sur une vue aérienne de 108 sculptures - le nombre de filles toujours portées disparues au début du projet artistique - qui tentent de recréer l'apparence actuelle des jeunes filles à l'aide de photos fournies par leurs familles, depuis leurs expressions faciales jusqu'à leurs coiffures et leurs motifs visibles.

Le film retrace le processus artistique à l'origine de l'exposition d'art, présentée pour la première fois en novembre 2022, qui présente des sculptures de la taille d'une tête humaine inspirées des anciennes têtes en terre cuite d'Ife, au Nigeria.

Dans le film, l'une des femmes libérées parle des horreurs qu'elle a subies en captivité. "Nous avons souffert, nous avons été battues. (Mais Allah (Dieu) m'a rendue plus forte", dit-elle. Le film transmet également un flot d'émotions lorsque des mères au cœur brisé se souviennent de la vie lorsque leurs filles étaient à la maison.

Enlèvements

"Quand c'est la période du Ramadan (...) Aisha orne mes cheveux de henné et de toutes sortes de parures", dit l'une des femmes du film à propos de son enfant disparue.

Mais Aisha n'est pas rentrée à la maison depuis 10 ans.

Une autre scène montre une femme hésitant à voir le visage sculpté de sa fille. "Si je vais le voir, il me rappellera de tristes souvenirs", dit-elle, sa voix faible s'éteignant.

Les autorités nigérianes n'ont pas fait assez pour libérer les femmes restantes et celles qui ont retrouvé la liberté n'ont pas été correctement prises en charge, selon Chioma Agwuegbo, une militante qui a participé à la campagne #BringBackOurGirls.

"Nous avons normalisé l'absurde au Nigeria", avance Chioma Agwuegbo à propos des enlèvements dans les écoles du pays. "Dix ans plus tard, il s'agit d'une mise en accusation non seulement du gouvernement, mais aussi de nos forces de sécurité et même des citoyens eux-mêmes."

Les analystes craignent que les lacunes en matière de sécurité qui ont conduit à l'enlèvement de Chibok soient toujours présentes dans de nombreuses écoles. Une enquête récente menée par le bureau nigérian de l'agence des Nations unies pour l'enfance a révélé que seulement 43% des normes minimales de sécurité étaient respectées dans plus de 6 000 écoles étudiées.

Captivité

Selon Nnamdi Obasi, conseiller principal pour le Nigeria à l'International Crisis Group, "les dispositions de base en matière de sécurité et de sûreté dans les écoles sont faibles et parfois inexistantes", ajoutant que le personnel militaire et policier est toujours "très insuffisant et surchargé".

Les autorités fournissent rarement des informations actualisées sur les efforts déployés pour libérer les femmes de Chibok. Toutefois, certaines des femmes libérées ont déclaré par le passé que celles qui sont toujours portées disparues avaient été mariées de force aux extrémistes, comme c'est souvent le cas pour les femmes victimes d'enlèvement.

Une douzaine de femmes de Chibok ont réussi à échapper à la captivité depuis le début de l'année 2022. Elles sont toutes revenues avec des enfants.

"Je pense que nous ne devrions même plus penser à elles", a déclaré l'une des mères de Chibok dans le film. "J'ai l'impression qu'elles sont déjà parties.