Maroc : pendant le Ramadan, les mosquées collectent du sang

Les réserves de sang risquent de faire défaut au Maroc pendant le ce mois sacré du ramadan. Pour faire face à ce risque, des équipes mobiles collectent du sang dans les mosquées.

L’initiative est en marche depuis 2013. Au moins 250 mosquées participent actuellement à cette campagne. Les fidèles qui viennent prier, n’hésitent pas souvent aussi à donner leur sang.

"Je pensais aller au centre de transfusion sanguine pour donner mon sang, mais c'est une bonne chose que cette unité soit venue à nous dans la mosquée à l'occasion des prières de taraweeh (prières spéciales qui ont lieu tous les soirs pendant le Ramadan). Dieu merci, c'est un cadeau divin. Grâce à Dieu, nous avons donné du sang et tout va bien. Je souhaite que cette initiative puisse toucher davantage de personnes", raconte Mohamed Bachir, donneur de sang.

Selon les données du centre national, le nombre de donneurs de sang est passé de 20 000 en 2013 à 27 000 en 2023. Les religieux jouant aussi leur partition.

"Notre rôle en tant que savants religieux est d'inciter et d'encourager les gens en général et les fidèles des mosquées à prendre part ce genre d'initiative. Cela va de pair avec les paroles de Dieu (dans le Coran) : Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière". Le don de sang est considéré comme l'une des plus grandes œuvres de bienfaisance durables. Le Prophète, que la paix soit sur lui, a dit que lorsque quelqu'un meurt, toutes ses actions s'arrêtent, à l'exception de trois actes, dont une charité durable.’’, explique Mohamed Ghilan, prédicateur et donneur de sang.

Dix ans après son lancement, la campagne a gagné en notoriété. Dépassant les frontières marocaines.

"Nous avons réussi à diffuser cette campagne au niveau national et niveau international. Nous avons organisé de nombreuses conférences en France, aujourd'hui, des campagnes similaires se déroulent dans les mosquées françaises. Nous avons également tenu des conférences dans certains pays arabes qui ont fait bon accueil à cette initiative dans leurs mosquées, en particulier pendant le Ramadan.’’, déclare Najia el-Amr aoui, directrice du Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie :.

Outre le centre national de transfusion sanguine, la Fondation Mohammed VI pour les chefs religieux et le Conseil suprême islamique sont aussi partenaire de cette collecte..