Côte d'Ivoire : inauguration de la mosquée Mohammed VI à Abidjan

La plus grande mosquée de Côte d’Ivoire a ouvert ses portes dans la capitale Abidjan. Après sept ans de travaux, le projet financé par le Maroc voit enfin le jour.

La mosquée a été inaugurée vendredi en présence du roi marocain Mohammed VI.

"C'est une œuvre importante de sa majesté le roi du Maroc. C'est un acte de générosité, de foi, mais aussi un acte d'amour profond pour la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien." a déclaréMabri Toikeuss, fidèle de la mosquée.

Les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire remontent à de nombreuses années. Le roi Mohammed VI a effectué de nombreuses tournées en Afrique de l'Ouest afin d'accroître l'influence du Maroc dans la région, et s'est rendu à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire.

"Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc remontent à 60 ans. Nous avons toujours travaillé ensemble dans différents domaines : politique, économique, social, religieux, sportif, sécuritaire. Aujourd'hui, cette collaboration se porte bien. Et nous avons bon espoir qu'elle se poursuive à l'avenir avec des travaux comme celui-ci, avec des efforts de part et d'autre." a indiquéAbdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire.

Les musulmans représentent environ 40 % de la population ivoirienne et sont concentrés dans le nord du pays.