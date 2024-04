Israël : Netanyahu veut faire interdire la chaîne Al Jazeera

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est engagé lundi à mettre fin aux activités d'Al Jazeera en Israël, la qualifiant de "chaîne terroriste" , après l'adoption par le parlement d'une loi ouvrant la voie à cette fermeture.

L'engagement de M. Netanyahu a intensifié la querelle de longue date entre Israël et Al Jazeera. Elle risque également d'aggraver les tensions avec le Qatar, propriétaire de la chaîne, à un moment où le gouvernement de Doha joue un rôle clé dans les efforts de médiation visant à mettre un terme à la guerre à Gaza.

La chaîne a condamné l'accusation d'incitation de M. Netanyahou en la qualifiant de "mensonge dangereux et ridicule". Al Jazeera a déclaré tard lundi qu'elle tenait M. Netanyahu pour responsable de la sécurité de son personnel et de ses bureaux, qu'elle poursuivrait ce qu'elle décrit comme une couverture audacieuse et professionnelle, et qu'elle "se réservait le droit de poursuivre toutes les démarches légales".

Israël entretient depuis longtemps des relations difficiles avec Al Jazeera, qu'il accuse de partialité. Les relations se sont fortement dégradées il y a près de deux ans, lorsque la correspondante d'Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, a été tuée lors d'un raid militaire israélien en Cisjordanie occupée.

La journaliste américano-palestinienne était bien connue dans le monde arabe pour sa couverture critique d'Israël, et la chaîne a accusé Israël de l'avoir tuée intentionnellement. Israël a nié cette accusation, affirmant qu'elle avait probablement été tuée par des tirs israéliens dans ce qui semblait être une fusillade accidentelle.

Ces relations se sont encore détériorées après le déclenchement de la guerre d'Israël contre le Hamas le 7 octobre, lorsque le groupe militant a mené une attaque transfrontalière dans le sud d'Israël qui a tué 1 200 personnes et en a pris 250 autres en otage.

En décembre, une frappe israélienne a tué un caméraman d'Al Jazeera qui effectuait un reportage sur la guerre dans le sud de la bande de Gaza. Le chef du bureau de la chaîne à Gaza, Wael Dahdouh, a été blessé lors de la même attaque.

La chaîne a également accusé Israël d'avoir tué le fils de Wael Dahdouh lors d'une attaque en janvier. Hamza Dahdouh travaillait pour Al Jazeera lorsque l'attaque a touché la voiture dans laquelle il se trouvait. L'armée a ensuite déclaré que Hamza Dahdouh était membre du Jihad islamique, un groupe militant qui s'est joint au Hamas lors de l'attaque du 7 octobre.

La femme, la fille et un autre fils de Wael Dahdouh ont été tués, ainsi que son petit-fils, lors d'une autre frappe israélienne en octobre dernier. La chaîne a diffusé des images de Wael Dahdouh entrant dans l'hôpital et se laissant aller au chagrin en regardant le corps de son fils décédé. Israël n'a pas précisé quelle était la cible de cette frappe.

Al Jazeera est l'un des rares médias internationaux à être resté à Gaza tout au long de la guerre, diffusant des scènes sanglantes de frappes aériennes et d'hôpitaux surpeuplés et accusant Israël de massacres. Israël accuse Al Jazeera de collaborer avec le Hamas.

"Al Jazeera a porté atteinte à la sécurité d'Israël, a participé activement au massacre du 7 octobre et a incité à la violence contre les soldats israéliens. Il est temps de retirer le porte-voix du Hamas de notre pays", a déclaré M. Netanyahu sur X.

Il a déclaré qu'il prévoyait d'agir immédiatement en vertu des dispositions de la loi nouvellement adoptée. "La chaîne terroriste Al Jazeera n'émettra plus depuis Israël", a-t-il déclaré.

Al Jazeera a été fermée ou bloquée par d'autres gouvernements du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats arabes unis et Bahreïn.

L'Égypte interdit Al Jazeera depuis 2013. Elle a lancé la répression après le renversement par l'armée, en 2013, d'un gouvernement élu mais divisé, dominé par le groupe des Frères musulmans. L'Égypte considère les Frères musulmans comme un groupe terroriste et accuse le Qatar et Al Jazeera de les soutenir.

À Washington, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis n'étaient pas toujours d'accord avec la couverture d'Al Jazeera, mais qu'ils respectaient son travail.

"Nous soutenons la presse libre et indépendante partout dans le monde", a-t-il déclaré. "Et une grande partie de ce que nous savons sur ce qui s'est passé à Gaza, nous le devons aux journalistes qui y font leur travail, y compris les journalistes d'Al Jazeera".

Par le passé, Israël a menacé de fermer Al Jazeera, mais ne l'a jamais fait. La loi adoptée lundi ne prévoit pas la fermeture immédiate de la chaîne, mais elle autorise les autorités à le faire après consultation et approbation des responsables juridiques et des services de sécurité. Toute décision ne serait valable que jusqu'au 31 juillet ou jusqu'à la fin de la guerre à Gaza.

Le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, a déclaré qu'il avait l'intention de procéder à la fermeture. Il a déclaré qu'Al Jazeera avait agi comme un "organe de propagande du Hamas" en "encourageant la lutte armée contre Israël".

"Il est impossible de tolérer qu'un média, qui dispose d'une accréditation du Bureau de presse du gouvernement et de bureaux en Israël, agisse de l'intérieur contre nous, certainement en temps de guerre", a-t-il déclaré.

Le bureau du ministre a indiqué que l'ordonnance viserait à bloquer les émissions de la chaîne en Israël et à l'empêcher d'opérer dans le pays. L'ordonnance ne s'appliquerait pas à la Cisjordanie ni à Gaza.

Le chef du bureau local d'Al Jazeera, Walid Al-Omari, a déclaré lundi en fin de journée que la chaîne n'avait pas eu de nouvelles des autorités israéliennes. "Mais il est clair que c'est une question de temps et qu'elles prendront une décision dans les jours à venir", a-t-il déclaré à l'Associated Press.

Mais punir la chaîne pourrait être risqué. Le Qatar a joué le rôle de principal médiateur entre Israël et le Hamas. Il a contribué à négocier et à parrainer un cessez-le-feu d'une semaine en novembre, et accueille depuis des semaines des pourparlers intermittents visant à obtenir une nouvelle pause dans les combats.

En ciblant Al Jazeera, Israël pourrait tenter de pousser le Qatar à exercer une pression supplémentaire sur le Hamas pour qu'il fasse des concessions. Par le passé, M. Netanyahu a accusé le Qatar de ne pas en faire assez. Mais il risque également de s'aliéner le Qatar, un État du Golfe riche en énergie qui est l'un des rares pays à avoir de l'influence sur le Hamas.

Israël a fait l'objet de vives critiques de la part des groupes de défense de la liberté de la presse au cours de la guerre. Le Comité pour la protection des journalistes affirme que 90 journalistes palestiniens ont été tués au cours de la guerre, en plus de deux journalistes israéliens. Israël a également interdit aux journalistes internationaux d'entrer dans la bande de Gaza de manière indépendante pour couvrir la guerre. L'armée a autorisé de petits groupes de journalistes à entrer dans la bande de Gaza pour de brèves visites très contrôlées sous escorte militaire.

Hagar Shechter, avocate de l'Association pour les droits civils en Israël, a déclaré que la loi violait "le droit à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté d'occupation, et qu'elle portait atteinte à la séparation des pouvoirs". Elle a ajouté que l'association prévoyait de déposer une requête auprès de la Cour suprême d'Israël contre cette loi.

Oren Persico, rédacteur au Seventh Eye, un site Internet indépendant de surveillance des médias en Israël, soutient que la loi était une version édulcorée de la législation souhaitée par le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, en raison de l'opposition des experts juridiques.

La fermeture nécessite l'avis d'un haut responsable de la sécurité qui estime que le réseau "nuit à la sécurité d'Israël". L'ordonnance doit ensuite être approuvée par le Cabinet ou le Parlement, puis par les tribunaux.

Selon M. Persico, le plus inquiétant est que d'autres médias, y compris israéliens, pourraient également se trouver dans la ligne de mire.

"Ce qui est important ici, ce n'est pas Al Jazeera, c'est l'autorité dont dispose le gouvernement pour fermer des médias, c'est une pente glissante", a-t-il déclaré.