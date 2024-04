Israël : le ministre de la Défense met en garde contre toute attaque

Le ministre israélien de la Défense a déclaré mardi qu'Israël menait des opérations quotidiennes pour dissuader ses ennemis.

Yoav Gallant s'est exprimé à Jérusalem au lendemain d'une frappe largement attribuée à Israël, qui a tué deux généraux iraniens et démoli le consulat d'Iran à Damas, la capitale syrienne.

"Chaque jour, nous avons de plus en plus de preuves que nous nous trouvons dans une guerre à plusieurs fronts. Il s'agit d'une guerre à la fois offensive et défensive. Nous en avons la preuve quotidiennement, y compris ces derniers jours. Nous agissons partout, tous les jours, afin d'empêcher nos ennemis de se renforcer et de faire comprendre à quiconque agit contre nous - dans tout le Moyen-Orient - que le prix à payer en cas d'action contre Israël sera lourd", a déclaré Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense.

Le ministre israélien n'a pas fait directement référence à la frappe syrienne et Israël n'a pas officiellement confirmé qu'il était à l'origine de l'attaque.

Israël a pris pour cible à plusieurs reprises des responsables militaires iraniens, qui soutiennent des groupes militants à Gaza et le long de sa frontière avec le Liban. La frappe de lundi à Damas a marqué une escalade après l'attaque d'une mission diplomatique iranienne.