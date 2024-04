Guerre Israël-Hamas : le nord de Gaza au bord de la famine

Dans la ville du sud de Gaza, Rafah, où plus de la moitié de la population du territoire s'est réfugiée, les habitants luttent pour survivre.

Malgré les efforts de secours, l'aide humanitaire est difficile à obtenir et les denrées alimentaires sur le marché de la ville sont hors de portée pour de nombreux résidents.

"Seule la volonté de Dieu est ce qui nous maintient en vie. L'aide qui arrive n'est pas suffisante, et les gens ne sont pas nourris. Tout le monde est privé de tout," déclare Hanaa Asdoudy, une habitante de Rafah.

Cette crise humanitaire a été soulignée par la Cour Internationale de Justice, qui a ordonné à Israël de prendre des mesures pour améliorer la situation à Gaza. La Cour a spécifiquement exigé l'ouverture de davantage de passages terrestres pour permettre l'entrée de denrées alimentaires, d'eau, de carburant et d'autres fournitures essentielles.

Cette décision intervient après une campagne militaire israélienne déclenchée en réponse à une attaque du Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées et prises en otage.

L'offensive a entraîné des pertes massives, avec plus de 32 000 Palestiniens morts selon les autorités sanitaires locales.

La situation à Gaza est désastreuse, avec plus de 80% de la population déplacée et des dommages généralisés. Les Nations Unies et les agences d'aide internationale signalent que presque toute la population de Gaza lutte pour obtenir suffisamment de nourriture, des centaines de milliers de personnes étant au bord de la famine, en particulier dans le nord de Gaza, durement touché.

Cette décision de la Cour Internationale de Justice est un appel urgent à l'action pour mettre fin à la crise humanitaire qui sévit à Gaza, et pour fournir une assistance essentielle à ceux qui en ont désespérément besoin.