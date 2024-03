Présidentielle au Sénégal : l'espoir de la jeunesse en Diomaye Faye

Sorti de prison il y a deux semaines, Bassirou Diomaye Faye a été catapulté à la présidence du Sénégal. Perçu comme le président du changement, ses promesses de réformer l’économie et de lutter contre la corruption ont trouvé un écho auprès des jeunes.

"Nous voulons que tout le monde reste ici en Afrique, chez nous, pour que notre pays se développe. Nous avons vu nos frères et sœurs fuir vers l'Europe, et nous ne voulons pas de cela. C'est pourquoi nous voulons un changement. Parce que le régime qui était là avant ne nous a pas aidés", expliqueTapha Ndiaye, vendeur de chaussures.

De nombreux jeunes Sénégalais entreprennent des voyages périlleux vers l'Europe et, plus récemment, vers les États-Unis, en passant par l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale.

Elhadj Badiane, un autre électeur, au chômage depuis 3 ans espére que le nouveau président augmentera le pouvoir d’achat des sénégalais et incitera les jeunes à rester. "Ici, un jeune peut travailler pendant un mois et ne même pas économiser 25 000 cfa (41 $) ou 30 000 cfa (49 $) pour s'occuper de son avenir. Tu travailles tous les jours et tu n'as rien", a déclaré le jeune homme.

Tandian, sociologue basé à Dakar, explique que beaucoup de ceux qui fuient le Sénégal ne sentent pas considérés et préfèrent partir vers de meilleures opportunités économiques. Il faut que le gouvernement puisse créer un environnement où davantage de jeunes pourraient trouver du travail et contribuer à la croissance de leur pays.

"Aujourd'hui au Sénégal, et c'est le cas dans beaucoup d'endroits en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest, nous avons une population qui est jeune et qui exige beaucoup (de ses dirigeants)", affirme l'expert en sociologie.

Après trois ans de crises et de tensions sociales, les sénégalais, et notamment les jeunes qui ont majoritairement voté pour Bassirou Diomaye Faye ont soif de changement. Le président sénégalais va devoir faire en sorte de ne pas les décevoir.