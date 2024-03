Afrique du Sud : l'ANC poursuit un nouveau parti d'opposition en justice

Le Congrès national africain (ANC), parti au pouvoir en Afrique du Sud, poursuit en justice l'organisme électoral indépendant et un parti politique rival dirigé par un ancien président, soulignant ainsi les dissensions à l'approche de ce qui pourrait être l'élection la plus cruciale de ces 30 dernières années dans le pays.

L'ANC affirme que le nouveau parti uMkhonto weSizwe (Lance de la nation) ne répondait pas aux critères d'enregistrement en septembre. L'affaire s'est ouverte mardi devant le tribunal électoral de Bloemfontein, dans le centre du pays.

Le nouveau parti, également connu sous le nom de MK et dirigé par l'ex-président sud-africain et ancien chef de l'ANC, Jacob Zuma, pourrait être radié et ne pas pouvoir se présenter aux élections nationales du 29 mai. Les responsables de MK ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas d'être disqualifiés, l'un d'entre eux menaçant même d'une "guerre civile".

MK a semé le trouble au sein de l'ANC en utilisant le nom de son aile militaire, aujourd'hui dissoute, qui avait été fondée par Nelson Mandela. L'ANC conteste l'utilisation du nom uMkhonto weSizwe et d'un logo qui ressemble étrangement à celui de son ancienne branche militaire dans le cadre d'une procédure judiciaire distincte portant sur la violation des droits d'auteur.

La décision de Zuma de s'engager à soutenir MK a ajouté un nouvel élément à la rivalité amère. Les deux partis ont échangé des insultes au cours des derniers mois. Le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, a qualifié Zuma de "personne la plus destructrice" pour la progression démocratique de l'Afrique du Sud et a qualifié les responsables du nouveau parti de ses "chihuahuas".

Zuma a été contraint de quitter la tête de l'Afrique du Sud en 2018 à la suite d'allégations de corruption et est actuellement jugé pour corruption, bien que cette affaire ait connu de longs retards. Il s'est montré extrêmement critique à l'égard de l'ANC de son successeur, l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa.

M. Zuma a été suspendu de l'ANC après avoir publiquement soutenu M. MK. Il a assisté à l'audience de mardi à la Cour électorale, tout comme Mbalula.

L'ANC a gouverné l'Afrique du Sud pendant 30 ans, depuis la fin du système de ségrégation raciale de l'apartheid en 1994, mais on s'attend à ce qu'il soit confronté à son test le plus sévère lors du scrutin de cette année. Plusieurs sondages prédisent que l'ANC perdra sa majorité pour la première fois et sera contraint de former une coalition pour rester au pouvoir.

Selon le dernier sondage réalisé en février et mars, MK pourrait devenir le troisième parti d'Afrique du Sud après sa première élection nationale, fort d'un soutien important dans la province natale de Zuma, le KwaZulu-Natal, où il devrait grignoter des voix à l'ANC.

L'ANC a nié que l'action en justice soit une réaction à la menace politique posée par MK et Zuma.

La réponse de MK à l'action en justice a également troublé les Sud-Africains, en particulier les commentaires de Visvin Reddy, un responsable du parti dans le KwaZulu-Natal. "Écoutez-moi très attentivement", a déclaré M. Reddy dans un discours prononcé au début du mois. "Ce pays sombrera dans la guerre civile le jour où MK ne sera pas autorisé à faire campagne et à figurer sur le bulletin de vote. Personne ne votera. Personne dans ce pays ne votera. Nous nous en assurerons."

M. Reddy s'est excusé par la suite, mais la menace de violence liée aux allégations d'injustice de M. Zuma est prise au sérieux depuis que plus de 350 personnes ont trouvé la mort au cours d'une semaine d'émeutes en 2021, lorsque l'ancien président a été condamné à une peine de prison pour outrage au tribunal.

Les pillages, les incendies et les meurtres ont constitué les pires troubles que l'Afrique du Sud ait connus depuis les derniers jours de l'apartheid. Un rapport a établi un lien entre les violences et la colère suscitée par la pauvreté et le chômage, mais certains proches de Zuma ont été accusés d'en être les instigateurs.