Afrique du Sud : les élections générales fixées au 29 mai 2024

L'Afrique du Sud organisera des élections nationales cruciales le 29 mai, alors que les sondages montrent que le Congrès national africain (ANC) au pouvoir pourrait perdre sa majorité pour la première fois depuis qu'il est arrivé au pouvoir avec la chute de l'apartheid il y a 30 ans.

Le président Cyril Ramaphosa a annoncé la date mardi, alors que l'économie la plus développée d'Afrique est confrontée à une myriade de problèmes sous l'égide de son parti, l'ANC. Il s'agit notamment d'un taux de chômage record, d'une crise de l'électricité qui entraîne des pannes paralysantes pour les foyers et les entreprises, et d'une méfiance généralisée des électeurs à la suite d'une série d'allégations de corruption au fil des ans.

Plusieurs sondages prédisent que le parti autrefois largement admiré dans le monde entier et dirigé par Nelson Mandela passera sous la barre des 50% des voix pour la première fois depuis qu'il a remporté les premières élections multiraciales d'Afrique du Sud en 1994, annonçant une nouvelle démocratie après la fin de la domination de la minorité blanche.

S'il perd sa majorité, l'ANC devra former une coalition pour rester au gouvernement et maintenir M. Ramaphosa - un protégé politique de M. Mandela - à la présidence pour un second et dernier mandat de cinq ans. L'Afrique du Sud n'a jamais connu de coalition au niveau national en raison de la domination de l'ANC.

Lors des élections générales, les Sud-Africains votent pour un parti et non pour un candidat à la présidence. Les partis se voient ensuite attribuer des sièges au Parlement, qui en compte 400, en fonction de leur part de voix, et les députés élisent le Président.

Le Président a toujours été issu de l'ANC en raison de sa majorité parlementaire. On s'attend toujours à ce que l'ANC remporte la plus grande part des voix, mais un sondage prévoit une chute spectaculaire de cette part, qui passerait à moins de 40%.

Le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique centriste, est en pourparlers pour former une coalition de partis d'opposition visant à forcer l'ANC à quitter complètement le gouvernement, bien que tous ces partis devraient augmenter leur part de voix pour dépasser collectivement les 50%.

Le troisième parti le plus important, le parti d'extrême gauche Economic Freedom Fighters, n'est pas impliqué dans cette coalition d'opposition, mais il a obtenu davantage de soutien de la part de l'ANC et a été le seul des trois principaux partis à augmenter sa part de voix lors des dernières élections générales.

Le chef de file de l'Alliance démocratique, John Steenhuisen, a déclaré que l'annonce de la date des élections marquait le début d'un "compte à rebours vers un moment historique où l'Afrique du Sud a la possibilité de se sortir de 30 ans d'échec de l'ANC, de corruption et de mainmise sur l'État".

L'EFF a déclaré que l'élection était "une occasion pour tous les Sud-Africains de mettre fin à la misère que nous avons subie en tant que nation sous la gouvernance incompétente, corrompue et malavisée du parti au pouvoir, l'ANC".

Ce scrutin sera la septième élection pleinement démocratique en Afrique du Sud. Avant 1994, les Noirs n'avaient pas le droit de vote. M. Ramaphosa a annoncé la date des élections dans un communiqué de son bureau.

"Au-delà de l'accomplissement de notre obligation constitutionnelle, ces prochaines élections sont aussi une célébration de notre parcours démocratique et une détermination de l'avenir que nous souhaitons tous", a-t-il déclaré. "J'appelle tous les Sud-Africains à exercer leur droit de vote démocratique et ceux qui feront campagne à le faire pacifiquement, dans le plein respect de la loi."

L'ANC a remporté toutes les élections nationales depuis 1994 avec une nette majorité, mais son soutien s'est progressivement effrité au cours des 20 dernières années. Les élections locales de 2021 ont constitué le plus grand coup de semonce, lorsque l'ANC est passé sous la barre des 50 %.

Les Sud-Africains se sont lassés d'une économie en difficulté et d'un taux de chômage de plus de 30 %, le plus élevé au monde. Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans atteint le chiffre vertigineux de 59%.

Une période de corruption rampante sous l'ancien président Jacob Zuma, de 2009 à 2018, a érodé la réputation du parti. L'Afrique du Sud est confrontée à une hausse des crimes violents et à une pauvreté généralisée.

M. Ramaphosa, 71 ans, a réussi à assainir l'ANC, gangrené par la corruption, après avoir été élu Président pour la première fois en 2019, mais la crise de l'électricité, qui a entraîné un nombre record de coupures de courant l'année dernière, a fortement entamé sa popularité.

Lors des élections, les Sud-Africains voteront également pour la composition des assemblées législatives provinciales dans les neuf provinces du pays.